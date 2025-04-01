Народне вірування сформувалося на основі спостережень багатьох поколінь, тому є кілька різноманітних ситуацій, яких краще уникати, пише 24 Канал.

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Не віддавайте речі через поріг

Повір’я про те, що не можна щось давати через поріг знайома багатьом, однак не всі знають, чому саме діє така заборона. Річ у тому, що колись під порогом закопували прах загиблих родичів, тому таке місце відрізняється поганою енергетикою.

До речі! Щоб не вивести з дому успіх та достаток, дізнайтеся час, коли з оселі можна виносити сміття. Більше ми розповіли у нашому матеріалі.

Віддаючи щось через поріг, людина може потурбувати мертвих й привернути в життя біди й негоди. Не варто нічого передавати через нього, щоб не накликати в життя суперечки та конфліктні ситуації. Наші предки вірили, що якщо людина передає щось через поріг, то може втратити достаток та успіх.

Не розмовляйте через поріг

Якщо розмовляти з людиною через поріг, то можна серйозно посваритися чи навіть зіпсувати стосунки зі співрозмовником, тому краще оминати таке місце для розмов.



Не розмовляйте через поріг / Фото Pexels

Не прибирайте з порога

Прибирати вдома треба так, щоб рухатися до порога. Таким чином з дому можна буде вимести увесь негатив, а якщо почати прибирати з порога, то можна легко привернути в життя негативні події.

Не цілуйтеся через поріг

Краще не цілуйте свою половинку на порозі, бо з часом це може призвести до сварок чи розриву в стосунках. Обійматися та говорити одне одному теплі слова через поріг теж не варто.

Не стійте на порозі

Часом в приватних будинках люди люблять стояти на порозі, насолоджуючись погодою чи теплом. Втім, робити цього не варто, оскільки з дому випускається тепло й жива енергія.