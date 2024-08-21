Моль в шкафу исчезнет и не вернется: 3 эффективных способа

Моль – это очень неприятное насекомое, которое может нанести немало вреда в доме, если его не уничтожать. Но, к счастью, выгнать его из дома достаточно просто.

Если вы заметили, что среди вашей одежды завелась моль, ждать не стоит. Нужно приложить усилия, чтобы избавиться от нее как можно скорее, ведь иначе вредитель успеет попортить очень много ваших вещей.

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Корица, гвоздика и черный перец

Миль просто не переносит запаха корицы. А если в шкаф вы положите не только эту специю, но и гвоздику или черный перец, тогда смесь получится просто убийственная – по крайней мере, для насекомых, пытающихся испортить вам жизнь.

Вы не успеете и заметить, как они исчезнут из шкафа. Для этого нужно взять небольшой мешочек из ткани, положить туда эти три ингредиента – по столовой ложке каждого – и завязать мешочек и повесить его в шкафу.

Стойкий запах быстро прогонит вредителей.

Пахучие травы

Так польза будет двойная – вы не просто избавитесь от моли, которая также боится запаха пахучих трав, но и освежите свой гардероб. В шкаф можно добавить сушеную мяту, лаванду, розмарин, герань и тому подобное. Возьмите любую из этих трав и так же поместите в тканевый мешочек в шкафу.

Хозяйственное мыло



Мыло может прогнать моль / Фото Pexels

Кто бы мог подумать, что эта обычная вещь, которая найдется у всех дома, может быть полезной и для изгнания моли. Способ используется десятилетиями, поэтому он точно надежный и проверенный временем.

Вам нужно порезать мыло на куски и разложить в шкафу по полочкам, или даже просто на одежду.

Впрочем, учтите, что если моли в шкафу очень много, народные средства могут быть не такими эффективными. Тогда нужно использовать их вместе с магазинными товарами – аэрозолями или другими химическими средствами.