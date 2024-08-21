Міль у шафі зникне і не повернеться: 3 ефективні способи

Міль – це надзвичайно неприємна комаха, яка може завдати чимало шкоди у домі, якщо її не знищувати. Та, на щастя, вигнати її з оселі досить просто.

Якщо ви помітили, що серед вашого одягу завелася міль, чекати не варто. Потрібно докласти зусиль, аби позбутися від неї якомога швидше, адже інакше шкідник встигне попсувати дуже багато ваших речей.

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Кориця, гвоздика та чорний перець

Міль просто не переносить запаху кориці. А якщо в шафу ви покладете не тільки цю спецію, але й гвоздику чи чорний перець, тоді суміш вийде просто вбивча – принаймні, для комах, що намагаються зіпсувати вам життя.

Ви не встигнете й помітити, як вони зникнуть з шафи. Для цього потрібно взяти невеликий мішечок з тканини, покласти туди ці три інгредієнти – по столовій ложці кожного – та зав'язати мішечок і почепити його у шафі.

Стійкий запах швидко прожене шкідників.

Пахучі трави

Так користь буде подвійна – ви не просто позбудетеся молі, яка також боїться запаху пахучих трав, але й освіжите свій гардероб. До шафи можна додати сушену м'яту, лаванду, розмарин, герань тощо. Візьміть будь-яку з цих трав та так само помістіть у тканинний мішечок у шафі.

Господарське мило



Мило може прогнати міль / Фото Pexels

Хто б міг подумати, що ця звичайна річ, яка знайдеться у всіх вдома, може бути корисною і для вигнання молі. Спосіб використовується десятиліттями, тож він точно надійний та перевірений часом.

Вам потрібно порізати мило на шматки та розкласти у шафі по поличках, або ж навіть просто на одяг.

Втім, врахуйте, що якщо молі у шафі дуже багато, народні засоби можуть бути не такими ефективними. Тоді потрібно використовувати їх разом із магазинними товарами – аерозолями чи іншими хімічними засобами.