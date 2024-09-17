3 секрета для успешного собеседования: с ними работа гарантирована

Найти хорошую работу, которая будет нравиться, и в то же время поразить работодателя на собеседовании – это вроде как задача со звездочкой. Впрочем, не все так страшно, и с несколькими советами вы можете легко со всем справиться.

Всегда интересно узнать, по какому принципу работодатели отбирают сотрудников. И что же нужно сделать, чтобы по-настоящему их поразить и получить оффер? Что же, директор по персоналу Delta Medical Ольга Волченко поделилась несколькими секретами.

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Что на самом деле работодатель ожидает от кандидатов

Все социально ориентированные и стабильные, крупные и платежеспособные компании ищут прежде всего "своих людей". Тех, которые являются не только активными и имеют потенциал, но и разделяют ценности компании.

Если изначально кандидат не был откровенным – и иногда прежде всего с собой – и согласился на предложение, что не удовлетворяет его полностью, тогда шансы стать эффективным и мотивированным работником рано или поздно приблизятся к нулю.

И на собеседовании очень важно выявить, насколько цели человека совпадают с ценностями компании. Оказывается – это первое требование, а вот умения и навыки идут уже потом. Но как проявить себя наилучшим образом? Всего несколько советов помогут вам получить предложение работы.



Собеседование очень важно / Фото Pexels

Будьте собой

Как бы сильно вам не хотелось казаться лучше, чем вы есть, делать этого не стоит. Если уж прибегать к аналогиям, собеседование следует воспринимать как свидание – и если на нем вам ничего не понравилось относительно работы, то это вряд ли изменится в будущем.

Не нанимайтесь в компанию, которая не пришлась вам по душе, потому что тогда вы не сможете проявить в ней свой потенциал на полную.

Добавьте откровенность

Конечно, хочется быть тактичными, но работодатели также ценят откровенность. Гораздо эффективнее будет сразу же говорить, что вам на самом деле нравится, а что нет. И это вовсе не означает быть грубыми или невежливыми.

Это обезопасит и вас, и работодателя в будущем – и от недоразумений, и от неприятных сюрпризов.

Говорите о достижениях в предыдущей компании

Расскажите на собеседовании о том, чем действительно гордитесь – это покажет, насколько вы ценны для будущего работодателя. Поэтому для того, чтобы вас действительно наняли, нужно вспомнить обо всех успехах в прошлом.