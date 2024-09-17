3 секрети для успішної співбесіди: з ними робота гарантована

Знайти хорошу роботу, яка буде подобатися, і водночас вразити роботодавця на співбесіді – це начебто завдання з зірочкою. Втім, не все так страшно, і з кількома порадами ви можете легко з усім впоратися.

Завжди цікаво дізнатися, за яким принципом роботодавці відбирають співробітників. І що ж потрібно зробити, щоб по-справжньому їх вразити та отримати офер? Що ж, директорка з персоналу Delta Medical Ольга Волченко поділилася кількома секретами.

Цікаво Ці 4 прості звички заощадять по 30 годин на тиждень: варто їх спробувати

Що насправді роботодавець очікує від кандидатів

Усі соціально орієнтовані та стабільні, великі та платоспроможні компанії шукають передусім "своїх людей". Тих, які є не тільки активними та мають потенціал, але й розділяють цінності компанії.

Якщо від початку кандидат не був відвертим – і іноді насамперед з собою – та погодився на пропозицію, що не задовольняє його повністю, тоді шанси стати ефективним та вмотивованим працівником рано чи пізно наблизяться до нуля.

І на співбесіді дуже важливо виявити, наскільки цілі людини збігаються з цінностями компанії. Виявляється – це перша вимога, а ось уміння та навички йдуть вже згодом. Але як проявити себе найкращим чином? Всього кілька порад допоможуть вам отримати пропозицію роботи.



Співбесіда дуже важлива / Фото Pexels

Будьте собою

Як би сильно вам не хотілося здаватися кращими, ніж ви є, робити цього не варто. Якщо вже вдаватися до аналогій, співбесіду варто сприймати як побачення – і якщо на ній вам нічого не сподобалося щодо роботи, то це навряд чи зміниться у майбутньому.

Не наймайтеся у компанію, яка не припала вам до душі, бо тоді ви не зможете проявити у ній свій потенціал на повну.

Додайте відвертість

Звісно, хочеться бути тактовними, але роботодавці також цінують відвертість. Набагато ефективніше буде відразу ж говорити, що вам насправді подобається, а що ні. І це зовсім не означає бути грубими чи неввічливими.

Це убезпечить і вас, і роботодавця у майбутньому – і від непорозумінь, і від неприємних сюрпризів.

Говоріть про досягнення в попередній компанії

Розкажіть на співбесіді про те, чим справді пишаєтеся – це покаже, наскільки ви цінні для майбутнього роботодавця. Тож для того, щоб вас справді найняли, потрібно згадати про усі успіхи у минулому.