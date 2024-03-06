Как просушить телефон после падения в воду: пошаговая инструкция

Техника требует тщательного ухода, и падение телефона в воду вполне может привести к поломке. Но главное - не паниковать, ведь прибор еще можно спасти.

Конечно, лучший вариант после намокания телефона – сразу же обратиться за помощью к специалисту. Но если такой возможности нет, вы все же можете воспользоваться некоторыми простыми домашними методами.

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Что делать, когда телефон упал в воду

Первое, что вам нужно сделать, когда телефон намок – это очень быстро вытащить его из жидкости. После этого снимите с него чехол, чтобы ничто не препятствовало испарению влаги. И если во время падения телефон был включен, вам нужно немедленно его выключить.

Следующее действие – вынуть аккумулятор, если он съемный, а также SIM-карту и SD-карту. Это поможет влаге эффективно испариться из всех уголков. Карты вы также можете протереть спиртом для того, чтобы избежать окисления. Не бойтесь, на исправность прибора это никак не повлияет.

После этого вы можете легко потрясти телефон, чтобы вода, которая могла проникнуть внутрь, легко испарилась.



Телефон после падения нужно сразу же просушить / Фото Pexels

Как просушить телефон

Один из самых распространенных способов просушки телефона после того, как он упал в воду – это опустить его в рис, ведь эта крупа может абсорбировать жидкости.

Также вы можете попробовать просушить телефон с помощью силикагеля. Лучшим вариантом будет продержать там телефон не менее, чем сутки.

Для владельцев iPhone на помощь могут прийти и специальные программы – например, Sonic. Она имеет частоту 258 – 1100 Гц и при включении на 160 – 170 Гц может подавать сигнал синусоидального типа, что поможет вытолкнуть жидкость, которая попала в динамик вашего телефона.

Если у вас дома живет кот, тогда вы можете воспользоваться и наполнителем для кошачьих лотков, ведь они также могут быть очень полезными в просушке телефона. Пользоваться наполнителем нужно так же, как и рисом.