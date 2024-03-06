Як просушити телефон після падіння у воду: покрокова інструкція

Техніка потребує ретельного догляду, і падіння телефона у воду цілком може призвести до поломки. Та головне – не панікувати, адже прилад ще можна врятувати.

Звісно, найкращий варіант після намокання телефону – відразу ж звернутися за допомогою до спеціаліста. Та якщо такої можливості немає, ви все ж можете скористатися деякими простими домашніми методами.

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Що робити, коли телефон впав у воду

Перше, що вам потрібно зробити, коли телефон намокнув – це дуже швидко витягнути його з рідини. Після цього зніміть з нього чохол, щоб ніщо не перешкоджало випаровуванню вологи. Та якщо під час падіння телефон був ввімкнений, вам потрібно негайно його вимкнути.

Наступна дія – вийняти акумулятор, якщо він знімний, а також SIM-карту та SD-карту. Це допоможе волозі ефективно випаруватися із усіх куточків. Карти ви також можете протерти спиртом для того, щоб уникнути окислення. Не бійтеся, на справність приладу це ніяк не вплине.

Після цього ви можете легко потрясти телефон, щоб вода, яка могла проникнути всередину, легко випарувалася.



Телефон після падіння потрібно відразу ж просушити / Фото Pexels

Як просушити телефон

Один із найпоширеніших способів просушування телефона після того, як він впав у воду – це опустити його в рис, адже ця крупа може абсорбувати рідини.

Також ви можете спробувати просушити телефон за допомогою силікагелю. Найкращим варіантом буде протримати там телефон не менше, ніж добу.

Для власників iPhone на допомогу можуть прийти і спеціальні програми – наприклад, Sonic. Вона має частоту 258 – 1100 Гц і під час включення на 160 – 170 Гц може подавати сигнал синусоїдного типу, що допоможе виштовхнути рідину, яка потрапила у динамік вашого телефону.

Якщо у вас вдома живе кіт, тоді ви можете скористатися і наповнювачем для котячих лотків, адже вони також можуть бути дуже корисними у просушуванні телефона. Користуватися наповнювачем потрібно так само, як і рисом.