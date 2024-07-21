Яйца нужно проверять на свежесть еще в магазине: вот как это сделать

Конечно, очень неприятно приобрести в магазине десяток яиц, чтобы потом обнаружить, что они испорчены. Но избежать этого достаточно просто.

Употребление протухших яиц, даже если они подверглись тепловой обработке, это очень рискованное дело. Поэтому лучше этого избегать и покупать только свежие продукты.

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Как проверить свежесть яиц в магазине

Многие эксперты рекомендуют проверять яйца на свежесть в воде – в частности, если яйцо лежит горизонтально, то оно свежее, а если стоит вертикально, то вроде бы уже достаточно давнее. А если яйцо всплыло – тогда его точно нельзя есть.

Впрочем, если вы не ходите в магазин с тазиком воды, проверить правдивость этого метода будет непросто. Но, к счастью, существуют другие, несколько более простые методы, о которых рассказываем далее.

Встряхните яйцо – если внутри что-то булькает, покупать его точно не стоит.

– если внутри что-то булькает, покупать его точно не стоит. Осмотрите его снаружи – скорлупа не должна иметь помета и трещин.

– скорлупа не должна иметь помета и трещин. Проверьте на свет фонариком – если вы заметили внутри темный желток, яйцо может быть протухшим.



Яйца могут испортиться / Фото Pexels

А если у вас в кармане случайно оказался ультрафиолетовый фонарик, то и его можно использовать для проверки свежести яиц. Скорлупа яйца, если оно лежит в магазине недолго, должна быть красной, и чем больше срок продукта, тем светлее будет оттенок.

Проверить свежесть яиц можно и через маркировку. Обычно производители ставят ее, и Д означает диетические, а С – столовые. Диетические яйца имеют срок годности семь суток, а столовые – 25.