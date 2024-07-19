Возможно, вы заметили, что из крана начала плохо течь вода, а напор уменьшился? Часто причиной этой проблемы является накипь внутри крана, которая накапливалась годами. Удалить ее может быть легко с помощью всего одного несложного средства.

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Как почистить кран от накипи

Для того, чтобы почистить накипь на кране и внутри него, вам понадобится воздушный шарик и уксус. Прежде всего возьмите шарик и наполните его водой и уксусом. После этого шарик нужно разместить вокруг крана, чтобы он впитал всю накипь.

Убедитесь, что шарик крепко завязан, чтобы аэратор на кране очистился уксусным раствором. Оставьте шарик по крайней мере на час, а затем можете наблюдать удивительный результат.

После того, как вы снимете шарик, возьмите старую зубную щетку и прочистите кран внутри. Накипь должна легко отпадать. Впрочем, иногда на этом борьба с известковым налетом не заканчивается.



Кран можно почистить от налета / Фото Pexels

Учитывайте, что он может храниться и в насадке крана. Для того, чтобы очистить ее, вам нужно сделать следующее:

снимите аэратор с крана;

нагрейте небольшое количество уксуса в миске;

аэратор нужно положить в миску с уксусом на ночь;

выньте мусор и почистите деталь старой зубной щеткой;

перед тем, как собирать кран обратно, промойте его чистой водой.

Вы заметите, что эта простая процедура сделает поток воды намного плавнее и мощнее. Не забывайте о том, что очищать кран от известкового налета нужно по крайней мере дважды в год. И особенно важно это делать в случае, если в вашем доме жесткая вода.