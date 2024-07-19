Можливо, ви помітили, що з крана почала погано текти вода, а напір зменшився? Часто причиною цієї проблеми є накип всередині крана, який накопичувався роками. Видалити його може бути легко за допомогою всього одного нескладного засобу.

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Як почистити кран від накипу

Для того, щоб почистити накип на крані та всередині нього, вам знадобиться повітряна кулька та оцет. Перш за все візьміть кульку та наповніть її водою та оцтом. Після цього кульку потрібно розмістити навколо крана, щоб вона ввібрала увесь накип.

Переконайтеся, що кулька міцно зав'язана, щоб аератор на крані очистився оцтовим розчином. Залиште кульку принаймні на годину, а потім можете спостерігати дивовижний результат.

Після того, як ви знімете кульку, візьміть стару зубну щітку та прочистьте кран всередині. Накип має легко відпадати. Втім, іноді на цьому боротьба з вапняним нальотом не закінчується.



Кран можна почистити від нальоту / Фото Pexels

Зважайте, що він може зберігатися і в насадці крана. Для того, щоб очистити її, вам потрібно зробити наступне:

зніміть аератор з крана;

нагрійте невелику кількість оцту в мисці;

аератор потрібно покласти в миску з оцтом на ніч;

вийміть сміття та почистьте деталь старою зубною щіткою;

перед тим, як збирати кран назад, промийте його чистою водою.

Ви помітите, що ця проста процедура зробить потік води набагато плавнішим та потужнішим. Не забувайте про те, що очищувати кран від вапняного нальоту потрібно принаймні двічі на рік. І особливо важливо це робити у випадку, якщо у вашому домі жорстка вода.