Яйця потрібно перевіряти на свіжість ще в магазині: ось як це зробити

Звісно, надзвичайно неприємно придбати в магазині десяток яєць, аби потім виявити, що вони зіпсовані. Та уникнути цього достатньо просто.

Вживання протухлих яєць, навіть якщо вони піддалися тепловій обробці, це дуже ризикована справа. Тож краще цього уникати та купувати тільки свіжі продукти.

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Як перевірити свіжість яєць в магазині

Чимало експертів рекомендують перевіряти яйця на свіжість у воді – зокрема, якщо яйце лежить горизонтально, то воно свіже, а якщо стоїть вертикально, то начебто вже досить давнє. А якщо яйце спливло – тоді його точно не можна їсти.

Втім, якщо ви не ходите до магазину з тазиком води, перевірити правдивість цього методу буде непросто. Але, на щастя, існують інші, дещо простіші методи, про які розповідаємо далі.

Струсіть яйце – якщо всередині щось булькає, купувати його точно не варто.

– якщо всередині щось булькає, купувати його точно не варто. Огляньте його ззовні – шкаралупа не повинна мати посліду та тріщин.

– шкаралупа не повинна мати посліду та тріщин. Перевірте на світло ліхтариком – якщо ви помітили всередині темний жовток, яйце може бути протухлим.



Яйця можуть зіпсуватися / Фото Pexels

А якщо у вас в кишені випадково опинився ультрафіолетовий ліхтарик, то і його можна використати для перевірки свіжості яєць. Шкаралупа яйця, якщо воно лежить у магазині недовго, має бути червоною, і що більший термін продукту, то світлішим буде відтінок.

Перевірити свіжість яєць можна і через маркування. Зазвичай виробники ставлять його, і Д означає дієтичні, а С – столові. Дієтичні яйця мають термін придатності сім діб, а столові – 25.