Проверьте качество хлеба перед покупкой: нужно обратить внимание на эти 3 признака

Существует несколько способов, с помощью которых вы можете проверить самостоятельно, свежий ли хлеб в магазине или уже полежал там какое-то время.

Хлеб – это тот продукт, который покупают в магазине, вероятно, практически все. Впрочем, иногда вы можете почувствовать разочарование, если купите продукт и впоследствии поймете, что он уже испортился. Поэтому лучше проверить, все ли в порядке с хлебом еще в магазине.

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Внешний вид

Это – первое, на что вы должны посмотреть. Если ваш хлеб качественный, тогда корочка должна быть золотисто-коричневой. При этом при прикосновении к ней вы должны чувствовать хруст. Кроме того, стоит посмотреть и на цвет внутренней части хлеба при разрезании. Если он слишком белый, это может означать, что во время его приготовления туда могли добавить специальные химические отбеливатели.

Запах

Вот еще одно средство, которое поможет определить натуральность хлеба. Вам нужно обязательно его понюхать, и это покажет, можно ли его еще есть. Если вы почувствуете запах плесени, то при изготовлении этого продукта могли использовать старые или даже протерминированные ингредиенты. Есть такой хлеб, конечно же, не стоит.



Запах хлеба должен быть приятным / Фото Pexels

Если мякиш хлеба также имеет запах, напоминающий валериану, то это может указывать на наличие в вашей буханке картофельной болезни. Это одно из самых распространенных заболеваний хлеба, и оно вызывается спорами картофельной, сенной палочки.

Вкус

Последний способ понять, что ваш хлеб плохой – это обратить внимание на то, как он на вкус. Если вы принесли хлеб домой из магазина, попробовали его и почувствовали горечь и затхлость, или резко кислый запах, это может указывать на то, что хлеб некачественный.

Кроме того, посмотрите на то, не липкий ли ваш мякиш, и не чувствуете ли вы его тягучесть. Если же в хлебе есть комочки, тогда это может свидетельствовать, что тесто очень плохо размешали.