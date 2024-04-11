Перевірте якість хліба перед покупкою: потрібно звернути увагу на ці 3 ознаки

Існує кілька способів, за допомогою яких ви можете перевірити самостійно, чи хліб у магазині свіжий, чи вже полежав там якийсь час.

Хліб – це той продукт, який купують у магазині, певно, практично всі. Втім, іноді ви можете відчути розчарування, якщо купите продукт та згодом зрозумієте, що він вже зіпсувався. Тож краще перевірити, чи все в порядку із хлібом ще в магазині.

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Зовнішній вигляд

Це – перше, на що ви маєте подивитися. Якщо ваш хліб якісний, тоді скоринка має бути золотисто-коричневою. При цьому під час доторку до неї ви маєте відчувати хрускіт. Окрім того, варто подивитися і на колір внутрішньої частини хліба під час розрізання. Якщо він аж занадто білий, це може означати, що під час його приготування туди могли додати спеціальні хімічні відбілювачі.

Запах

Ось ще один засіб, який допоможе визначити натуральність хліба. Вам потрібно обов'язково його понюхати, і це покаже, чи його ще можна їсти. Якщо ви відчуєте запах плісняви, то під час виготовлення цього продукту могли використати старі чи навіть протерміновані інгредієнти. Їсти такий хліб, звісно ж, не варто.



Запах хліба має бути приємним / Фото Pexels

Якщо м'якуш хліба також має запах, що нагадує валеріану, то це може вказувати на наявність у вашій буханці картопляної хвороби. Це одне із найбільш поширених захворювань хліба, і воно спричиняється спорами картопляної, сінної палички.

Смак

Останній спосіб зрозуміти, що ваш хліб поганий – це звернути увагу на те, як він смакує. Якщо ви принесли хліб додому з магазина, скуштували його і відчули гіркоту та затхлість, або ж різко кислий запах, це може вказувати на те, що хліб неякісний.

Окрім того, подивіться на те, чи не липкий ваш м'якуш, і чи не відчуваєте ви його тягучість. Якщо ж у хлібі є грудочки, тоді це може свідчити, що тісто дуже погано розмішали.