Проверьте качество воды из-под крана дома: 4 простых способа

Очень важно следить за тем, чтобы пить только чистую и качественную воду. Поэтому пренебрегать проверками не стоит, ведь это может привести к многочисленным негативным последствиям для здоровья.

Если после домашних проверок воды окажется, что ее качество недостаточно высокое, стоит прекратить употреблять ее немедленно. Или же вы можете воспользоваться некоторыми способами очистки – например, фильтрами.

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Оцените воду по цвету

Дома это самый простой способ проверить, качественная ли ваша вода. Поэтому посмотрите внимательно на воду из-под вашего крана на свет. Пить можно только такую, которая является полностью прозрачной.

Если вы видите в ней какой-то осадок или цвет, употреблять ее точно не стоит, и это может свидетельствовать о проблемах с качеством.

Запах и вкус

Обратите внимание и на вкус вашей воды. Очень редко бывает так, чтобы обычная вода была полностью невкусной, и существует несколько характеристик, на которые нужно обратить внимание – они свидетельствуют о наличии в жидкости веществ, которые могут вам навредить.

Если вода пахнет сероводородом – это значит, что она добыта из пластов, где активно размножаются серные бактерии. Пить такую воду достаточно опасно, ведь она может быть вредной для человека.

Также обратите внимание и на запах ржавчины – это, конечно же, указывает на то, что в доме есть определенные проблемы с трубами.



Вода не должна пахнуть / Фото Pexels

Определение pH

Для того, чтобы точно знать качество вашей воды, вы можете провести дома несколько несложных опытов. Но помните, что они не 100% точные, и для того, чтобы максимально качественно определить качество воды, нужно отнести ее в лабораторию.

Для того, чтобы проверить воду, можно воспользоваться лакмусовыми бумажками. Вам нужно набрать воду в какой-то сосуд, а затем погрузить в нее такую бумажку и посмотреть, как изменится его цвет – для этого нужно подождать всего несколько секунд.

Если цвет станет синим или фиолетовым, это значит, что уровень pH повышен, и в воде слишком много щелочи – то есть воду употреблять опасно. А вот красная бумажка будет означать, что вода имеет высокий уровень кислотности и также непригодна для питья.

Если показатели щелочи и кислотности находятся в норме, бумажка станет зеленого цвета.