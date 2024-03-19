Перевірте якість води з-під крана вдома: 4 прості способи

Дуже важливо слідкувати за тим, щоб пити тільки чисту та якісну воду. Тож нехтувати перевірками не варто, адже це може призвести до численних негативних наслідків для здоров'я.

Якщо після домашніх перевірок води виявиться, що її якість недостатньо висока, варто припинити вживати її негайно. Або ж ви можете скористатися деякими способами очищення – наприклад, фільтрами.

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Оцініть воду за кольором

Вдома це найпростіший спосіб перевірити, чи якісна ваша вода. Тож подивіться уважно на воду з-під вашого крана на світло. Пити можна лише таку, яка є повністю прозорою.

Якщо ви бачите у ній якийсь осад або колір, вживати її точно не варто, і це може свідчити про проблеми із якістю.

Запах і смак

Зверніть увагу і на смак вашої води. Дуже рідко буває так, щоб звичайна вода була повністю несмачною, та існує кілька характеристик, на які потрібно звернути увагу – вони свідчать про наявність у рідині речовин, які можуть вам нашкодити.

Якщо вода пахне сірководнем – це значить, що вона видобута із пластів, де активно розмножуються сірчані бактерії. Пити таку воду досить небезпечно, адже вона може бути шкідливою для людини.

Також зверніть увагу і на запах іржі – це, звісно ж, вказує на те, що у будинку є певні проблеми із трубами.



Вода не має пахнути / Фото Pexels

Визначення pH

Для того, щоб точно знати якість вашої води, ви можете провести вдома кілька нескладних дослідів. Та пам'ятайте, що вони не 100% точні, і для того, щоб максимально якісно визначити якість води, потрібно віднести її до лабораторії.

Для того, щоб перевірити воду, можна скористатися лакмусовими папірцями. Вам потрібно набрати воду у якусь посудину, а потім занурити у неї такий папірець і подивитися, як зміниться його колір – для цього потрібно зачекати всього кілька секунд.

Якщо колір стане синім чи фіолетовим, це значить, що рівень pH підвищений, і у воді надто багато лугу – тобто воду вживати небезпечно. А ось червоний папірець означатиме, що вода має високий рівень кислотності і також непридатна для пиття.

Якщо показники лугу і кислотності перебувають у нормі, папірець стане зеленого кольору.