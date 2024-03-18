Грибы входят в очень большое количество блюд – и праздничных, и повседневных. А среди грибов одними из самых распространенных являются шампиньоны, которые также часто называют шампиньонами. И для того, чтобы блюдо получилось вкусное, нужно выбрать очень свежие грибы.

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Цвет

Обратите внимание прежде всего на цвет грибов, когда вы выбираете их в магазине. Свежий продукт должен иметь белый или совсем немного розовый цвет. Если грибы уже серые или коричневые, это может свидетельствовать о том, что продукт уже не слишком свежий.

Форма шляпки

У молодых и только срезанных шампиньонов шляпка может быть обтекаемой, или с гладкой, на крайний случай – иметь "чешую". Если вы выбираете грибы и уже заметили на ней желтые или черные пятна, брать такие грибы не стоит, ведь, скорее всего, они уже испорчены.

А если шампиньоны уже очень старые, то шляпка может стать плоской и большой.

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Вид пленочки между ножкой и шляпкой

На свежих и молодых грибах пленочка будет выглядеть плотной и будет иметь белый цвет. Но если пленка повреждена, это может быть четким признаком – гриб уже испорчен, или был срезан очень давно.



Важно всегда выбирать свежие шампиньоны / Фото Pexels

Срез ножки

Если есть возможность посмотреть на то, как выглядит срез ножки вашего гриба, тогда выделите на это лишнюю минутку. Если он выглядит темным и сухими – шампиньон почти наверняка испорчен.

Плотность грибов

Свежие шампиньоны будут упругими и достаточно твердыми. А вот грибы, которые кажутся довольно скользкими на ощупь, брать не стоит – это указывает на то, что в них уже началось гниение.