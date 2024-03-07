Конечно, для того, чтобы повысить количество железа в организме, нужно есть продукты, которые богаты этим веществом. Но перед этим нужно определить, действительно ли вам его не хватает. И доктор Джанин Боуринг убеждена, что определить дефицит железа можно по виду ваших ногтей.

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Как определить дефицит железа по виду ногтей

Врач рассказала, что вам нужно очень внимательно присмотреться к тому, как выглядят ваши ногти. Если они очень сухие, постоянно ломаются или имеют форму ложки, это может быть признаком дефицита железа.

Поэтому если вы замечаете какой-то из этих признаков, возможно, пришло время проконсультироваться с вашим врачом.

Согнутые ногти, также известные как койлохония, на самом деле поражают не так много людей – всего 5,4% тех, кто имеет дефицит железа. Это происходит из-за деформации вверх боковых и дистальных частей ногтевой пластины с дефицитом железа под механическим давлением.



Ломкие ногти могут быть признаком дефицита железа / Фото Pexels

Но кроме ваших ногтей, вы также можете обратить внимание и на другие тревожные признаки недостаточного количества железа в вашем организме:

усталость и недостаток энергии;

одышка;

чаще сердцебиение;

кожа становится бледнее, чем обычно;

головные боли.

Поэтому если вы чувствуете симпотмы железодефицитной анемии, врач рекомендует обратиться к специалисту. Также доктор Боуринг заметила, что увеличить потребление железа можно с помощью продуктов, богатых этим веществом.

Мой совет заключается в том, чтобы увеличить количество продуктов, содержащих железо: мяса, инжира, фиников, патоки,

– поделилась она.