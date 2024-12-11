Независимо от того, хотите ли вы вырастить папоротник, или фикус, одна из наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются цветоводы – это корневая гниль, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. И если вы новичок в разведении цветов, вы можете не заметить признаки болезни вовремя, а это станет фатальным для вашего растения.

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Что такое корневая гниль?

Как и следует из названия, корневая гниль означает, что корни вашего комнатного растения буквально начинают загнивать из-за некоторых болезнетворных организмов в почве. Очень часто это происходит из-за чрезмерно влажной почвы, которая не может просохнуть между частыми поливами.



Корневая гниль может быть опасной / Фото Pexels

Как распознать корневую гниль?

Существует несколько вполне очевидных признаков, по которым даже новички смогут понять, что растение страдает от корневой гнили. Учитывайте то, что после того, как вы заметите эти признаки, действовать нужно сразу же. Вот несколько из этих сигналов, что растение уже заболело:

Обесцвеченные листья . Обесцвечивание листьев – это один из основных признаков того, что растение может иметь корневую гниль, и ее достаточно легко заметить. Внешние признаки такие – желтые и бледные листья, или листья, что увядают. Поэтому, если вы заметили, что листья пожелтели, одной из вероятных причин может быть корневая гниль.

. Обесцвечивание листьев – это один из основных признаков того, что растение может иметь корневую гниль, и ее достаточно легко заметить. Внешние признаки такие – желтые и бледные листья, или листья, что увядают. Поэтому, если вы заметили, что листья пожелтели, одной из вероятных причин может быть корневая гниль. Отсутствие роста . Вы думаете, почему растение долго не растет? Одна из причин – корневая гниль. Она же может вызывать также и длительное отсутствие цветения. Это также может означать, что ваше растение постепенно погибает.

. Вы думаете, почему растение долго не растет? Одна из причин – корневая гниль. Она же может вызывать также и длительное отсутствие цветения. Это также может означать, что ваше растение постепенно погибает. Мягкие стебли . Один из показателей корневой гнили – это мягкие или обесцвеченные стебли. Периодически нужно проверять стебли, и особенно часто делайте это в холодные месяцы года, чтобы убедиться, что вы не пропустите ранние признаки гнили.

. Один из показателей корневой гнили – это мягкие или обесцвеченные стебли. Периодически нужно проверять стебли, и особенно часто делайте это в холодные месяцы года, чтобы убедиться, что вы не пропустите ранние признаки гнили. Коричневые корни с плесенью . Если корни растения выглядят так, как будто они заплесневели и гниют, это, очевидно, также корневая гниль. Она часто превращает корни в кашу, а почва в таком случае также будет влажной.

. Если корни растения выглядят так, как будто они заплесневели и гниют, это, очевидно, также корневая гниль. Она часто превращает корни в кашу, а почва в таком случае также будет влажной. Влажная почва. Возможно, земля в горшке никогда не пересыхает? Если эта проблема перекликается с любым из вышеупомянутых признаков, тогда стоит бить тревогу. Заболоченная почва может вызвать рост грибков, прикрепляющихся к корням.

Что делать, чтобы избежать корневой гнили?

Защититься от корневой гнили возможно, и один из самых надежных способов – это убедиться, что в горшке есть достаточно большие отверстия для стока воды. Если же их нет, будет целесообразно заменить горшок на другой.

Кроме того, гниение корней может вызвать также слишком большое количество растений в одном горшке. Время от времени их нужно рассаживать.