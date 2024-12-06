5 признаков, что дружбу пора прекращать: она токсична

Иногда распознать токсичную дружбу бывает нелегко. Часто отношения сперва протекают прекрасно, и изменения настолько постепенны, что уловить их сложно.

Токсичная дружба вряд ли приносит вам много преимуществ – она только истощает эмоционально и наполняет чувством вины и разочарования, сообщает 24 Канал. И для того, чтобы разорвать такие отношения, их нужно сначала обнаружить, поэтому приводим основные признаки, по которым вы можете распознать, что дружбу уже пора прекращать.

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Ваше мнение и границы не уважают

Токсичные друзья считают свое мнение единственно правильным и будут убеждать вас в этом и искать оправдания для всего, что вы думаете. Возможно, они даже не позволяют вам закончить свое мнение.

Также часто токсичные друзья дают непрошеные советы и ставят под сомнение ваши действия, если они не соответствуют их убеждениям.

Вас часто критикуют

В здоровых отношениях нет места критике, зато есть стремление помочь. Друзья всегда говорят так, чтобы вас не обидеть лишний раз, и не пытаются вас изменить под себя.



Критика может свидетельствовать о токсичной дружбе / Фото Pexels

Вы чувствуете эмоциональное истощение

Если после общения с человеком вы не наполняетесь вдохновением, приятными ощущениями и воспоминаниями, а чувствуете себя наоборот истощенными и уставшими, это может быть одним из признаков токсичной дружбы.

Также если вы единственный, кто прилагает усилия к составлению планов, общения и встреч, это может быть одним из звоночков, что с такой дружбой стоит заканчивать.

Друга нет рядом, когда вам это нужно

Если у токсичных друзей возникает проблема, они не теряют ни секунды и сразу же просят о помощи. Но в случае, если в этой помощи нуждаетесь вы, они могут прибегнуть к отговоркам и преуменьшению ваших проблем. В некоторых случаях могут даже "не замечать" их.

Друг не желает вам успеха

Никому еще не вредило небольшое количество здоровой конкуренции или даже зависти, но настоящие друзья обязательно будут радоваться за успехи друг друга. А если ваш друг или подруга не может порадоваться за ваше повышение, удачу или результат вложенного труда, это свидетельство, что дружба токсична.