5 ознак, що дружбу пора припиняти: вона токсична

Іноді розпізнати токсичну дружбу буває нелегко. Часто стосунки спершу протікають чудово, і зміни настільки поступові, що вловити їх складно.

Токсична дружба навряд чи приносить вам багато переваг – вона тільки виснажує емоційно та наповнює почуттям провини та розчарування, повідомляє 24 Канал. Та для того, щоб розірвати такі стосунки, їх потрібно спершу виявити, тож наводимо основні ознаки, за якими ви можете розпізнати, що дружбу вже пора припиняти.

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Вашу думку та кордони не поважають

Токсичні друзі вважають свою думку єдино правильною і будуть переконувати вас у цьому та шукатимуть виправдання для всього, що ви думаєте. Можливо, вони навіть не дозволяють вам закінчити свою думку.

Також часто токсичні друзі дають непрохані поради та ставлять під сумнів ваші дії, якщо вони не відповідають їхнім переконанням.

Вас часто критикують

В здорових стосунках немає місця критиці, натомість є прагнення допомогти. Друзі завжди говорять так, аби вас не образити зайвий раз, і не намагаються вас змінити під себе.



Критика може свідчити про токсичну дружбу / Фото Pexels

Ви відчуваєте емоційне виснаження

Якщо після спілкування з людиною ви не наповнюєтеся натхненням, приємними відчуттями та спогадами, а відчуваєте себе навпаки виснаженими і втомленими, це може бути однією з ознак токсичної дружби.

Також якщо ви єдиний, хто докладає зусиль до складання планів, спілкування та зустрічей, це може бути одним зі дзвіночків, що з такою дружбою варто закінчувати.

Друга немає поруч, коли вам це потрібно

Якщо у токсичних друзів виникає проблема, вони не гають ані секунди та відразу ж просять про допомогу. Але у випадку, якщо цієї допомоги потребуєте ви, вони можуть вдатися до відмовок та применшення ваших проблем. У деяких випадках можуть навіть "не помічати" їх.

Друг не зичить вам успіху

Нікому ще не шкодила невелика кількість здорової конкуренції чи навіть заздрості, але справжні друзі обов'язково радітимуть за успіхи один одного. А якщо ваш друг чи подруга не може порадіти за ваше підвищення, удачу чи результат вкладеної праці, це свідчення, що дружба токсична.