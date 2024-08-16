Если вы хотите размножить ежевику у себя на участке, это может быть очень просто, ведь есть более, чем один способ сделать это. А учитывая то, что растение хорошо принимается и плодоносит, совсем скоро вы будете иметь ежевичный рай.

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Как размножить ежевику семенами

Ежевику обычно не разводят через семена в хозяйстве из-за того, что у сеянцев тогда не сохраняются сортовые признаки. Поэтому свойства куста, который вы получите, будут неизвестными.

К семенному размножению стоит прибегать только тогда, когда вы пытаетесь вывести новые сорта. Семена перед посевом нужно месяц продержать в мокром песке в холодильнике. При таком способе вы получите первый урожай только через 4 года, а полноценное количество ягод соберете только через 5.

Как размножать ежевику верхушками

Способ укоренения верхушки считается очень легким и практичным, поэтому с ним справятся даже новички. Он основывается на возможности укоренения верхушки побега, и тогда вы можете собрать урожай уже на второй год! А заниматься укоренением верхушек можно в течение всего лета.

С начала вегетации вам нужно оставить примерно 3 – 4 сильные молодые побеги, и когда они достигнут длины в 1,5 – 2 метра, отрежьте их.



Ежевику легко размножить дома / Фото Pexels

Через две недели из пазушных почек начнут расти побеги второго порядка. А уже через месяц сформируется корневая система, и тогда саженец можно будет высаживать в открытый грунт. Лучше всего делать это весной. После полива землю нужно мульчировать.

Размножение ежевики черенками

Этот способ также считается довольно популярным, и его часто используют садоводы-любители. Для размножения ежевики черенками вам нужно сперва в июне нарезать из побегов зеленые черенки. На каждом должна оставаться одна почка. В контейнеры засыпьте почвосмесь и высадите черенки.

Сверху их нужно накрыть пленкой, и для того, чтобы посадочный материал хорошо укоренился, вам нужно поддерживать высокую влажность – на уровне 90 – 95%.