Якщо ви хочете розмножити ожину в себе на ділянці, це може бути надзвичайно просто, адже є більше, ніж один спосіб зробити це. А враховуючи те, що рослина добре приймається та плодоносить, зовсім скоро ви матимете ожиновий рай.

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Як розмножити ожину насінням

Ожину зазвичай не розводять через насіння у господарстві через те, що у сіянців тоді не зберігаються сортові ознаки. Тож властивості куща, який ви отримаєте, будуть невідомими.

До насіннєвого розмноження варто вдаватися тільки тоді, коли ви намагаєтеся вивести нові сорти. Насіння перед посівом потрібно місяць протримати у мокрому піску в холодильнику. За такого способу ви отримаєте перший врожай тільки через 4 роки, а повноцінну кількість ягід зберете тільки через 5.

Як розмножувати ожину верхівками

Спосіб укорінення верхівки вважається дуже легким і практичним, тож з ним впораються навіть новачки. Він ґрунтується на можливості вкорінення верхівки пагони, і тоді ви можете зібрати урожай вже на другий рік! А займатися вкорінюванням верхівок можна протягом усього літа.

З початку вегетації вам потрібно залишити приблизно 3 – 4 сильні молоді пагони, та коли вони досягнуть довжини у 1,5 – 2 метри, відріжте їх.



Ожину легко розмножити вдома / Фото Pexels

Через два тижні з пазушних бруньок почнуть рости пагони другого порядку. А вже за місяць сформується коренева система, і тоді саджанець можна буде висаджувати у відкритий ґрунт. Краще за все робити це навесні. Після поливу землю потрібно мульчувати.

Розмноження ожини живцями

Цей спосіб також вважається досить популярним, і його часто використовують садівники-аматори. Для розмноження ожини живцями вам потрібно спершу в червні нарізати з пагонів зелені живці. На кожному має залишатися одна брунька. В контейнери засипте ґрунтосуміш та висадіть живці.

Зверху їх потрібно накрити плівкою, і для того, щоб посадковий матеріал добре вкорінився, вам потрібно підтримувати високу вологість – на рівні 90 – 95%.