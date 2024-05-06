Гортензия – это растение, которое обожает полив, но не выдерживает застоя влаги, обгорает на солнце и избегает тени, и к этому всему еще и ненавидит сквозняки. Выращивать ее под силу только опытным садоводам. Но вот размножить ее на удивление просто, и удастся это даже новичку.

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Во всем мире вы можете найти более шести сотен видов различных гортензий, и некоторые из них довольно редкие. Но если вы хотите размножить свою гортензию или просто взяли у кого-то веточку, сделать это можно полностью бесплатно. И куст, который вы в конце концов получите, никак не будет отличаться от покупного.

Как дома размножить куст гортензии

Существует несколько способов, и вот основные из них:

семенами;

черенками;

отводками;

делениями куста.

Как размножить гортензию семенами

Семена гортензии не нуждаются в подготовке перед посадкой, поэтому это достаточно простой способ. Вы можете посеять семена в приготовленную емкость, предварительно немного увлажнив почву. Лучше всего, чтобы в ней также была смесь торфа с песком. Высаживают так гортензии обычно в конце зимы.

Правила посадки удивительно просты: не стоит глубоко закапывать семена, сверху сосуд с ними нужно закрыть стеклом или пищевой пленкой – так можно поддержать нужный уровень влажности. Растения начнут прорастать уже через 20 дней.

Сеянцы нужно пикировать и после этого доращивать еще два года, а уже на третий высадить на постоянное место. Но учитывайте, что размножить так можно только природные виды гортензии, а искусственно созданные просто не сохранят свои декоративные качества.



Гортензии можно легко размножить / Фото Pexels

Как размножать гортензии черенками

Черенкованием можно размножать гортензию уже после того, как куст образовал крепкие и здоровые побеги. Лучше всего делать это в начале лета, еще до появления бутонов. Части стебля с почками и листьями нужно брать только с молодых растений.

Побеги нужно поделить так, чтобы на каждом было только 3 – 4 узла. Листья снимите и поставьте в раствор укоренителя. Затем черенки посадите в смесь торфа и песка и накройте стеклянной банкой. Не забывайте о поливе несколько раз в неделю.

Если ожидаются значительные похолодания, черенки сначала можно высадить в контейнеры и оставить дома. На укоренение черенкам нужно где-то полтора месяца.

Как размножить куст отводками

Это также хороший способ для весны. Делить куст нужно еще до того, как начнут распускаться почки. Перекопайте землю вокруг куста и сделайте в ней радиальные бороздки, что глубиной будут примерно 2 сантиметра. Побеги закрепите и присыпьте почвой. Через несколько месяцев из отводков появятся новые молодые побеги. Их нужно будет окучить землей после того, как они вытянутся до 20 сантиметров.

Деление куста и пересаживание

Этот метод применить проще всего, когда вы пересаживаете куст с места на место. Обычно этим занимаются весной, и для этого нужно хорошо полить землю под кустом и полностью выкопать его. Корни почистите от почвы и разделите на несколько частей. Сразу же высадите кусты на новое место.