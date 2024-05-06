Гортензія – це рослина, яка обожнює полив, але не витримує застою вологи, обгоряє на сонці та уникає тіні, і до цього всього ще й ненавидить протяги. Вирощувати її під силу тільки досвідченим садівникам. Але ось розмножити її на диво просто, і вдасться це навіть новачку.

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У всьому світі ви можете знайти понад шість сотень видів різних гортензій, і деякі з них є доволі рідкісними. Та якщо ви хочете розмножити свою гортензію чи просто взяли у когось гілочку, зробити це можна повністю безкоштовно. І кущ, який ви зрештою отримаєте, ніяк не буде відрізнятися від покупного.

Як вдома розмножити кущ гортензії

Існує кілька способів, і ось основні з них:

насінням;

живцями;

відводками;

поділами куща.

Як розмножити гортензію насінням

Насіння гортензії не потребує підготовки перед посадкою, тому це досить простий спосіб. Ви можете посіяти насіння у приготовану місткість, попередньо трохи зволоживши ґрунт. Найкраще, щоб у ній також була суміш торфу із піском. Висаджують так гортензії зазвичай наприкінці зими.

Правила посадки на диво прості: не варто глибоко закопувати насіння, зверху посудину з ним потрібно закрити склом чи харчовою плівкою – так можна підтримати потрібний рівень вологості. Рослини почнуть проростати вже за 20 днів.

Сіянці потрібно пікірувати і після цього дорощувати ще два роки, а вже на третій висадити на постійне місце. Та зважайте, що розмножити так можна тільки природні види гортензії, а штучно створені просто не збережуть свої декоративні якості.



Гортензії можна легко розмножити / Фото Pexels

Як розмножувати гортензії живцями

Живцюванням можна розмножувати гортензію вже після того, як кущ утворив міцні і здорові пагони. Найкраще робити це на початку літа, ще до появи бутонів. Частини стебла із бруньками та листям потрібно брати тільки з молодих рослин.

Пагони потрібно поділити так, щоб на кожному було тільки 3 – 4 вузли. Листя зніміть та поставте у розчин укорінювача. Потім живці посадіть у суміш торфу та піску і накрийте скляною банкою. Не забувайте про полив кілька разів на тиждень.

Якщо очікуються значні похолодання, живці спершу можна висадити у контейнери та залишити вдома. На укорінення живцям потрібно десь півтора місяця.

Як розмножити кущ відводками

Це також гарний спосіб для весни. Ділити кущ потрібно ще до того, як почнуть розпускатися бруньки. Перекопайте землю навколо куща та зробіть у ній радіальні борозенки, що глибиною будуть приблизно 2 сантиметри. Пагони закріпіть та присипте ґрунтом. За кілька місяців з відводків з'являться нові молоді пагони. Їх потрібно буде підгорнути землею після того, як вони витягнуться до 20 сантиметрів.

Ділення куща та пересаджування

Цей метод застосувати найпростіше, коли ви пересаджуєте кущ з місця на місце. Зазвичай цим займаються навесні, і для цього потрібно добре полити землю під кущем та повністю викопати його. Коріння почистіть від ґрунту та розділіть на кілька частин. Відразу ж висадіть кущі на нове місце.