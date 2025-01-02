Как разморозить мясо за 10 минут: лайфхак, который взорвал тикток

Чтобы разморозить мясо, его надо заблаговременно вытащить из морозилки. Если же вы забыли это сделать – не проблема. Нужно всего лишь прибегнуть к определенному лайфхаку, благодаря которому мясо разморозится достаточно быстро.

Хозяйки очень часто готовят что-то из мяса, которое хранится в морозилке, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу Александры Чорий. Именно поэтому стоит знать, как легко его разморозить, если не сделать это заранее.

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Как быстро разморозить мясо

Видеоролик уже посмотрели более 500 тысяч пользователей, поэтому такой лайфхак достаточно завирусился в сети.

Чтобы на размораживание мяса не пришлось долго ждать, надо лишь знать секретные ингредиенты, которые нужно добавить к воде. В глубокую миску налейте воду комнатной температуры и размешайте в ней две столовые ложки уксуса и соли.

В полученный раствор опустите мясо, а сверху накройте чем-то тяжелым. Для большого куска будет достаточно всего 10 минут, а меньшим кускам понадобится 5 минут на размораживание.

Быстрое размораживание мяса: смотрите видео

Если же не хотите добавлять в воду уксус, поскольку боитесь, что мясо после него начнет резко пахнуть, достаточно будет его поместить в пакет и опустить в воду комнатной температуры, которую придется сменить несколько раз. Однако такой процесс размораживания уже несколько длиннее и займет у вас от 30 минут до 1 часа времени.

В случае, если времени на размораживание мало, тогда воспользуйтесь микроволновой печью или духовкой с функцией размораживания. Мощность и время надо установить в соответствии с размером куска мяса.

Обратите внимание, что мясо не рекомендуется в течение длительного времени размораживать при комнатной температуре. Лучше всего это делать в холодильнике, хоть и займет такой процесс достаточно много времени.