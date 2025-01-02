Як розморозити м’ясо за 10 хвилин: лайфхак, який підірвав тікток

Щоб розморозити м’ясо, його треба завчасно витягнути з морозилки. Якщо ж ви забули це зробити – не проблема. Потрібно всього лише вдатися до певного лайфхака, завдяки якому м’ясо розморозиться досить швидко.

Господині дуже часто готують щось із м’яса, яке зберігається в морозилці, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку Олександри Чорій. Саме тому варто знати, як легко його розморозити, якщо не зробити це заздалегідь.

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Як швидко розморозити м’ясо

Відеоролик вже переглянули понад 500 тисяч користувачів, тож такий лайфхак досить завірусився в мережі.

Щоб на розморожування м’яса не довелося довго чекати, треба лише знати секретні інгредієнти, які потрібно додати до води. У глибоку миску налийте воду кімнатної температури й розмішайте в ній дві столові ложки оцту й солі.

В отриманий розчин опустіть м’ясо, а зверху накрийте чимось важким. Для великого шматка буде достатньо всього 10 хвилин, а меншим кускам знадобиться 5 хвилин на розморожування.

Швидке розморожування м’яса: дивіться відео

Якщо ж не хочете додавати до води оцет, оскільки боїтеся, що м’ясо після нього почне різко пахнути, достатньо буде його помістити в пакет та опустити у воду кімнатної температури, яку доведеться змінити кілька разів. Проте такий процес розморожування вже є дещо довшим та займе у вас від 30 хвилин до 1 години часу.

У випадку, якщо часу на розморожування обмаль, тоді скористайтеся мікрохвильовою пічкою чи духовкою з функцією розморожування. Потужність та час треба встановити відповідно до розміру шматка м’яса.

Зверніть увагу, що м’ясо не рекомендовано впродовж тривалого часу розморожувати при кімнатній температурі. Найкраще це робити в холодильнику, хоч і займе такий процес досить багато часу.