Конфликтная атмосфера может иметь немало последствий. Сюда относят хронический стресс, раздражительность дома, снижение производительности и тому подобное. Важно вовремя понять эту нездоровую атмосферу и грамотно выходить из нее.

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3 причины конфликтов на работе

Оценивание. Мы часто делаем выводы о других людях, их работе или ситуации, что может привести к излишней критике и эмоциональному напряжению.

Отказ от ответственности. Не все хотят признавать свою роль в проблемах, поэтому могут отрицать факты, последствия или свою вину.

Разные ценности. Когда люди имеют разные приоритеты и цели, это может приводить к расхождениям во мнениях и действиях, что иногда выливается в ссоры.



Мы не можем контролировать, что говорят или делают другие, но можем контролировать свою реакцию. Важно изменить мышление с режима "проблема" на режим "решение", чтобы лучше понять свои эмоции и четче видеть, что делать дальше.



Конфликты на работе надо научиться решать / Фото Pexels

Шаги к решению конфликтов

Определите свои потребности

Задайте себе вопрос, почему это для вас важно и какие преимущества будет иметь удовлетворение ваших потребностей. Стремление всегда быть правым – это путь в тупик, поэтому не стоит этим злоупотреблять.

Используйте "я" – высказывания

Подготовьтесь к разговору с коллегами. Потренируйтесь обсудить ситуацию не с позиции обвинения, а показать собеседнику истинную картину с собственной стороны. Специалисты советуют, вместо того, чтобы говорить "Ты всегда...", попробовать сказать "Я чувствую себя...", "Я буду благодарна/благодарна, если мне..." и т.д.

Поймите потребности другой стороны

Кроме своих потребностей, важно учитывать и то, чего хочет ваш оппонент. Спокойно поговорите с человеком и сосредоточьтесь на том, что говорит собеседник, прежде чем делиться своими мыслями.

Найдите общую точку опоры

Определите сферы согласия или общие цели, на которых вы можете строить конструктивное общение.

Перефразируйте слова другого человека

Для лучшего разъяснения ситуации, повторите слова другого человека своими словами так, как вы это услышали. Это поможет избежать недоразумений и уменьшить напряжение.

Обсудите варианты решения

Обеим сторонам важно находить компромисс, который будет удовлетворять потребности обеих сторон. Если самостоятельно не можете решить конфликт, обратитесь к нейтральному посреднику: руководителю, HR-менеджеру или психологу.