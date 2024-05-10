Конфліктна атмосфера може мати чимало наслідків. Сюди відносять хронічний стрес, дратівливість вдома, зниження продуктивності тощо. Важливо вчасно зрозуміти цю нездорову атмосферу та грамотно виходити з неї.

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3 причини конфліктів на роботі

Оцінювання. Ми часто робимо висновки про інших людей, їхню роботу або ситуації, що може призвести до зайвої критики й емоційної напруги.

Відмова від відповідальності. Не всі хочуть визнавати свою роль у проблемах, тому можуть заперечувати факти, наслідки або свою провину.

Різні цінності. Коли люди мають різні пріоритети та цілі, це може призводити до розбіжностей у думках і діях, що іноді виливається у сварки.



Ми не можемо контролювати, що кажуть або роблять інші, але можемо контролювати свою реакцію. Важливо змінити мислення з режиму "проблема" на режим "рішення", щоб краще зрозуміти свої емоції та чіткіше бачити, що робити далі.



Конфлікти на роботі треба навчитися вирішувати / Фото Pexels

Кроки до вирішення конфліктів

Визначте свої потреби

Поставте собі питання, чому це для вас важливо та які переваги матиме задоволення ваших потреб. Прагнення завжди бути правим – це шлях у глухий кут, тому не варто цим зловживати.

Використовуйте "я" – висловлювання

Підготуйтеся до розмови з колегами. Потренуйтеся обговорити ситуацію не з позиції звинувачення, а показати співрозмовнику справжню картину з власної сторони. Фахівці радять, замість того, щоб казати "Ти завжди…", спробувати сказати "Я почуваюся…", "Я буду вдячна/вдячний, якщо мені…" тощо.

Зрозумійте потреби іншої сторони

Окрім своїх потреб, важливо враховувати й те, чого хоче ваш опонент. Спокійно поговоріть з людиною та зосередьтеся на тому, що говорить співрозмовник, перш ніж ділитися своїми думками.

Знайдіть спільну точку опори

Визначте сфери згоди або спільні цілі, на яких ви можете будувати конструктивне спілкування.

Перефразуйте слова іншої людини

Для кращого роз’яснення ситуації, повторіть слова іншої людини своїми словами так, як ви це почули. Це допоможе уникнути непорозумінь та зменшити напругу.

Обговоріть варіанти вирішення

Обом сторонам важливо знаходити компроміс, який буде задовольняти потреби обох сторін. Якщо самостійно не можете вирішити конфлікт, зверніться до нейтрального посередника: керівника, HR-менеджера або психолога.