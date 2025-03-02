Интересные детали по использованию риса в уборке рассказала известная домохозяйка Марта Стюарт, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт знаменитости.

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Чистка бутылок с узким горлом

Такие узкие бутылки или вазы очистить не совсем просто, поскольку нужны специальные щетки. Чтобы облегчить задачу с труднодоступными местами, стоит добавить в бутылку несколько ложек сырого риса, залить теплой мыльной водой и хорошо встряхнуть. Рис в таком случае будет действовать как абразив, поэтому очистит все, что трудно сделать обычным средством.

Вытягивание влаги из электроники

Если телефон или любое электронное устройство попало под дождь, то с помощью риса можно снять остаточную влагу. Нужно выключить телефон и вынуть из него батарею с помощью питания и поместить в контейнер с рисом. В течение 24 – 48 часов рис начнет абсорбировать влагу и сохранит технику в рабочем состоянии.



Рис является полезным в быту / Фото Pexels

Чистка плюшевых игрушек

Плюшевые игрушки нельзя мыть, поэтому для того, чтобы их освежить, их стоит положить в пластиковый пакет вместе с чашкой риса и потрясти. Рис поглотит масла и пыль, накопившиеся в ткани и не повредит материал. Удалить остатки риса можно с помощью щетки.

Подкормка комнатных растений

После промывки риса в воде содержится много полезных элементов, которые могут быть полезными для растений. Сливать их в канализацию не стоит, поэтому лучше сохранить для полива комнатных растений. В воде от риса содержится крахмал и другие питательные вещества, которые способствуют хорошему росту растений.

Заточка лезвий блендера

Порой лезвия блендера становятся не очень острыми, поэтому для того, чтобы их заточить, нужно добавить внутрь чашку сырого риса и включить на высокой скорости на 30 – 60 секунд. Рис действует как абразив и помогает очистить лезвия от остатков пищи. После этой процедуры блендер нужно лишь промыть и он будет готов к работе.