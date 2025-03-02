Цікаві деталі щодо використання рису в прибиранні розповіла відома домогосподиня Марта Стюарт, пише 24 Канал з посиланням на сайт знаменитості.

Зверніть увагу Додайте цю дрібничку у воду для миття підлоги: вона буде блищати

Чищення пляшок з вузьким горлом

Такі вузькі пляшки чи вази очистити не зовсім просто, оскільки потрібні спеціальні щітки. Щоб полегшити задачу з важкодоступними місцями, варто додати в пляшку кілька ложок сирого рису, залити теплою мильною водою й добре струсити. Рис в такому випадку буде діяти як абразив, тож очистить все, що важко зробити звичайним засобом.

Витягування вологи з електроніки

Якщо телефон чи будь-який електронний пристрій потрапив під дощ, то за допомогою рису можна зняти залишкову вологу. Потрібно вимкнути телефон й вийняти з нього батарею за допомогою живлення та помістити в контейнер з рисом. Впродовж 24 – 48 годин рис почне абсорбувати вологу й збереже техніку в робочому стані.



Рис є помічним у побуті / Фото Pexels

Чистка плюшевих іграшок

Плюшеві іграшки не можна мити, тому для того, щоб їх освіжити, їх варто покласти в пластиковий пакет разом з чашкою рису й потрясти. Рис поглине масла та пил, що накопичилися в тканині й не пошкодить матеріал. Видалити залишки рису можна за допомогою щітки.

Підживлення кімнатних рослин

Після промивання рису у воді міститься багато корисних елементів, які можуть бути корисними для рослин. Зливати їх у каналізацію не варто, тому краще зберегти для поливу кімнатних рослин. У воді від рису міститься крохмаль та інші поживні речовини, які сприяють гарному росту рослин.

Заточування лез блендера

Часом леза блендера стають не дуже гострими, тому для того, щоб їх заточити, потрібно додати всередину чашку сирого рису й включити на високій швидкості на 30 – 60 секунд. Рис діє як абразив та допомагає очистити леза від залишків їжі. Після цієї процедури блендер потрібно лише промити й він буде готовим до роботи.