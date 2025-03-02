Під час прибирання підлоги хочеться досягти найкращого результату – аби паркет чи лінолеум блищали від чистоти та залишалися такими ще протягом тривалого часу, повідомляє 24 Канал. Та для того, аби так і сталося, потрібно додати до води один простий інгредієнт.
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Що додати у воду для миття підлоги?
Для того, аби підлога була по-справжньому чистою, мити її звичайною водою недостатньо. Але й витрачатися на покупку різноманітних дорогих засобів для чищення також необов'язково – достатньо просто додати у відро один звичайний продукт, що знайдеться на будь-якій кухні.
Кухонна сіль, виявляється, потрібна не тільки для приготування смачних страв – вона може стати незамінною і у прибиранні та інших побутових справах. Зокрема, нею можна помити підлогу – для цього на одне повне відро теплої води потрібно додати дві столові ложки солі.
Ось як це діє:
- хлорид натрію – це неймовірний засіб для чищення, що може ефективно зібрати бруд з поверхні та пом'якшити воду;
- сіль не залишає на підлозі розводів та липких слідів, які іноді з'являються після миття з мийними засобами;
- хлорид натрію безпечний для практично усіх поверхонь, незалежно від матеріалу.
- сіль не має неприємного запаху, що може нашкодити здоров'ю;
- сіль захищає від бактерій та пилових кліщів, а також є повністю безпечною та не викликає алергій.
Втім, сіль – це не єдиний продукт з кухні, що допоможе досягти дзеркально чистої підлоги. Також ви можете скористатися й кількома іншими повністю натуральними засобами.
Сіллю можна помити підлогу / Фото Pexels
- Розчин оцту. 200 грамів оцту потрібно розчинити у 4 літрах води та помити підлогу цим розчином – так ви зможете не тільки добре почистити, але й знезаразити поверхню. Та зважайте, що оцет стирає віск, тож не варто застосовувати його на дерев'яній підлозі.
- Нашатирний спирт. Пів пляшечки нашатирного спирту потрібно розчинити у 10 літрах води та цим розчином ретельно вимити підлогу Він не тільки забере усі забруднення, але й допоможе позбутися багатьох запахів.
- Ефірна олія. Тут можна використати саме ту, запах якої вам найбільше до вподоби. Потрібно додавати її у воду з розрахунку 35 крапель на 5 літрів води.
- Сода. На 5 літрів гарячої води потрібно додати пів склянки соди та ретельно перемішати. Цей спосіб може начистити паркет до блиску.