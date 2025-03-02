Під час прибирання підлоги хочеться досягти найкращого результату – аби паркет чи лінолеум блищали від чистоти та залишалися такими ще протягом тривалого часу, повідомляє 24 Канал. Та для того, аби так і сталося, потрібно додати до води один простий інгредієнт.

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Що додати у воду для миття підлоги?

Для того, аби підлога була по-справжньому чистою, мити її звичайною водою недостатньо. Але й витрачатися на покупку різноманітних дорогих засобів для чищення також необов'язково – достатньо просто додати у відро один звичайний продукт, що знайдеться на будь-якій кухні.

Кухонна сіль, виявляється, потрібна не тільки для приготування смачних страв – вона може стати незамінною і у прибиранні та інших побутових справах. Зокрема, нею можна помити підлогу – для цього на одне повне відро теплої води потрібно додати дві столові ложки солі.

Ось як це діє:

хлорид натрію – це неймовірний засіб для чищення, що може ефективно зібрати бруд з поверхні та пом'якшити воду;

сіль не залишає на підлозі розводів та липких слідів, які іноді з'являються після миття з мийними засобами;

хлорид натрію безпечний для практично усіх поверхонь, незалежно від матеріалу.

сіль не має неприємного запаху, що може нашкодити здоров'ю;

сіль захищає від бактерій та пилових кліщів, а також є повністю безпечною та не викликає алергій.

Втім, сіль – це не єдиний продукт з кухні, що допоможе досягти дзеркально чистої підлоги. Також ви можете скористатися й кількома іншими повністю натуральними засобами.



Сіллю можна помити підлогу / Фото Pexels