Капельный полив для комнатных цветов: сделать его очень просто

Возможно, у вас уже случались ситуации, когда вы не угадывали с поливом, и поэтому ваши цветы погибали. Но этого можно очень легко избежать благодаря капельному поливу.

Постоянно держать в голове график полива разных растений, стоящих у вас дома, может быть чрезвычайно сложно. И для того, чтобы ничего не забыть, вы можете воспользоваться простым способом – капельным поливом, который не позволит цветам погибнуть от засухи или слишком большого количества воды.

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С этим методом вам не придется бегать с горшками растений в ванную или придумывать различные поддоны с водой. Также не придется тратить деньги и на дорогие автоматические системы для полива, ведь существует гораздо более простой и экономный вариант.

Как сделать капельный полив для растений

Минибак для капельного полива растений любой может сделать у себя дома своими руками, и для этого вам понадобится то, что вы можете найти у себя дома или возле него.

Для полива возьмите:

бутылку с крышечкой подходящего размера;

две деревянные палочки – можно использовать также пластиковые или обычные веточки;

ватная палочка;

нож или ножницы;

скотч.

После того, как вы собрали все необходимое, можно приступать к построению минибака. Для этого возьмите пластиковую крышечку и прорежьте в ней небольшую дырочку; после этого вставьте в отверстие ватную палочку.

Деревянные палочки нужно закрепить по бокам бутылки так, чтобы они были выше от нее, и обмотайте их скотчем. Все, что вам нужно сделать после этого – это перевернуть бутылку и вставить ее кончиками палочек в землю.



Комнатные растения нужно поливать / Фото Pexels

Этот простой и легкий способ поможет вам упростить уход за комнатными растениями – особенно в случае, если у вас их действительно много. Полезен он и в случае, если вам нужно куда-то поехать, и вы не сможете регулярно поливать свои цветы.