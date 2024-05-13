Крапельний полив для кімнатних квітів: зробити його дуже просто

Можливо, у вас вже траплялися ситуації, коли ви не вгадували із поливом, і через це ваші квіти гинули. Та цього можна дуже легко уникнути завдяки крапельному поливу.

Постійно тримати в голові графік поливу різних рослин, що стоять у вас вдома, може бути надзвичайно складно. І для того, щоб нічого не забути, ви можете скористатися простішим способом – крапельним поливом, який не дозволить квітам загинути від посухи чи надто великої кількості води.

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З цим методом вам не доведеться бігати із горщиками рослин до ванної чи вигадувати різні піддони з водою. Також не доведеться витрачати гроші і на дорогі автоматичні системи для поливу, адже існує набагато простіший та економніший варіант.

Як зробити крапельний полив для рослин

Мінібак для крапельного поливання рослин будь-хто може зробити у себе вдома своїми руками, і для цього вам знадобиться те, що ви можете знайти у себе вдома або біля нього.

Для поливу візьміть:

пляшку з кришечкою відповідного розміру;

дві дерев'яні палички – можна використати також пластикові або звичайні гілочки;

ватну паличку;

ніж чи ножиці;

скотч.

Після того, як ви зібрали усе необхідне, можна приступати до побудови мінібаку. Для цього візьміть пластикову кришечку та проріжте у ній невелику дірочку; після цього вставте у отвір ватну паличку.

Дерев'яні палички потрібно закріпити з боків пляшки так, щоб вони були вище від неї, і обмотайте їх скотчем. Все, що вам потрібно зробити після цього – це перевернути пляшку та вставити її кінчиками паличок у землю.



Кімнатні рослини потрібно поливати / Фото Pexels

Цей простий та легкий спосіб допоможе вам спростити догляд за кімнатними рослинами – особливо у випадку, якщо у вас їх справді багато. Корисний він і у випадку, якщо вам потрібно кудись поїхати, і ви не матимете змоги регулярно поливати свої квіти.