К сожалению, иногда даже применение кондиционеров не возвращает полотенцам мягкость и нежность. И в таких случаях нужно воспользоваться несколькими народными методами, которые могут спасти банные полотенца.

Интересно Дешевые и долго горят: вот какие свечи нужно выбрать для дома на случай отключений света

Используйте минимальную загрузку

Когда вы стираете махровые полотенца, им нужно дать как можно больше пространства, поэтому не заполняйте стиральную машину полностью. Если вы хотите, чтобы после стирки полотенца остались шелковистыми, барабан нужно наполнять только наполовину или же на три четверти.

А в идеале стирать махровые полотенца вручную. Впрочем, если времени и сил на это нет, нужно выбрать максимально щадящий режим стирки с температурой, не выше, чем 40 градусов.

Не используйте порошок

Махровые полотенца не советуют стирать с помощью порошка. В составе он имеет химические вещества, которые достаточно плохо удаляются с ткани. Для того, чтобы стирать махровые полотенца, вам нужно выбирать гели, или же другие жидкие средства. А если вы все же используете порошок, вам нужно прополоскать изделия повторно.

Естественная сушка

Нельзя сушить махровые полотенца на батарее. Также не советуют и вывешивать их на солнце. Поэтому лучшим местом будет затененное место на открытом воздухе. Вы можете развесить полотенце на веревке в ванной комнате, но не забудьте открыть дверь, чтобы полотенца быстро высохли и не набрались влаги из комнаты.



Полотенца нужно стирать правильно / Фото Pexels

Используйте соду и уксус

Если вы хотите вернуть полотенцам мягкость, вам нужно использовать соду и уксус. Загрузите полотенца в машинку и влейте в отсек для жидкого моющего средства стакан уксуса. Запустите стирку без полоскания и отжима, а когда цикл закончится, насыпьте в контейнер пол стакана пищевой соды и снова запустите стирку с полосканием и отжимом.