На жаль, іноді навіть застосування кондиціонерів не повертає рушникам м'якість на ніжність. І у таких випадках потрібно скористатися кількома народними методами, які можуть врятувати банні рушники.

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Використовуйте мінімальне завантаження

Коли ви перете махрові рушники, їм потрібно дати якомога більше простору, тож не заповнюйте пральну машину повністю. Якщо ви хочете, щоб після прання рушники залишилися шовковистими, барабан потрібно наповнювати тільки наполовину або ж на три чверті.

А в ідеалі прати махрові рушники вручну. Втім, якщо часу і сил на це немає, потрібно обрати максимально щадний режим прання з температурою, що не вища, ніж 40 градусів.

Не використовуйте порошок

Махрові рушники не радять прати за допомогою порошку. У складі він має хімічні речовини, які досить погано видаляються з тканини. Для того, щоб прати махрові рушники, вам потрібно обирати гелі, або ж інші рідкі засоби. А якщо ви все ж використовуєте порошок, вам потрібно прополоскати вироби повторно.

Природне сушіння

Не можна сушити махрові рушники на батареї. Також не радять і вивішувати їх на сонці. Тож найкращим місцем буде затінене місце на відкритому повітрі. Ви можете розвішати рушник на мотузці у ванній кімнаті, але не забудьте відкрити двері, щоб рушники швидко висохли і не набралися вологи з кімнати.



Рушники потрібно прати правильно / Фото Pexels

Використовуйте соду та оцет

Якщо ви хочете повернути рушникам м'якість, вам потрібно використовувати соду та оцет. Завантажте рушники у машинку та влийте у відсік для рідкого мийного засобу склянку оцту. Запустіть прання без полоскання та віджимання, а коли цикл закінчиться, насипте в контейнер пів склянки харчової соди та знову запустіть прання з полосканням і віджиманням.