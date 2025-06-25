Приготовьте настой шелухи из лука: поможет на все огородные случаи

Чтобы получить хороший урожай овощей, ягод и фруктов, одной посадки недостаточно. Растениям нужно обеспечить уход и подкормку. Со всеми огородными потребностями прекрасно справляется удобрение из шелухи.

В луковой шелухе содержатся минеральные и органические соединения, которые дачники часто используют для подкормки, пишет 24 Канал. Кроме того, луковая шелуха хорошо подходит не только для огорода, но и для удобрения комнатных растений.

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Огородники говорят, что шелуха лука способна заменить дорогие удобрения и сильнодействующие регуляторы роста. Плюсом является то, что настой из лука безопасен на любой фазе роста растения.

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Отвар луковой шелухи очень хорошо влияет на почву, убивая в ней все грибки, поставляя растениям комплекс удобрений. Луковая шелуха содержит витамины B и E, PP и P, аскорбинку, фитонциды, каротин, кремниевую кислоту, а также соли железа, кальция и калия.



Луковая шелуха очень полезна / Фото Pexels

Обратите внимание на то, что удобрение из шелухи нельзя долго хранить, поскольку оно способно быстро портиться и терять полезные свойства.

К слову, некоторые растения могут привлекать вредителей и нежелательных насекомых в саду. Список этих растений – читайте в нашем материале.

Подкормка на основе шелухи полезна для всех сельскохозяйственных культур. Особенно она поможет для помидоров, огурцов, клубники, ягодных кустарников, плодовых деревьев и цветов.

Как приготовить настой из луковой шелухи

Этим настоем опрыскивают листья цветов и овощей, поливают грядки и даже замачивают в удобрении семена. К 3 литрам воды добавьте 20 граммов шелухи. Все это доведите в кастрюле до кипения и варите 7 минут. После этого надо лишь остудить и можно применять.

Если нужно много раствора на большой участок, тогда до 10 литров воды надо засыпать 50 граммов шелухи. Средству надо дать настояться 5 дней, а перед использованием процедить от остатков шелухи.