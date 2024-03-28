Натуральные красители для пасхальных яиц: можно сделать из того, что есть дома

В магазине вы можете легко купить красители для пасхальных яиц, которые точно дадут вам яркие оттенки. Но не худший результат можно получить и с помощью обычных продуктов, которые есть у вас дома.

Накануне Пасхи многие люди не хотят использовать для пасхальных яиц и писанок химические красители, вместо этого пытаются найти заменители среди вещей, что уже есть дома. В древности для этого служило все, что содержит пигмент: ягоды, кора, листья, овощи и травы.

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Желтый цвет

Если вы хотите найти хороший желтый цвет для пасхальных яиц, вы можете использовать несколько различных красителей: куркуму и ромашку. Последняя даст вам светло-желтый цвет. Для того, чтобы получить раствор, вам нужно сварить яйца в очень крепком ромашковом чае – на литр воды используйте 5 чайных пакетиков.

Но если вы оставите яйца в настое на ночь, цвет станет нежно-коричневым, а не желтым. Зато куркума даст совсем другие результаты. На литр воды вам нужно добавить 3 столовые ложки специи и прокипятить в течение 15 минут. Яйца тогда станут ярко-желтыми.

Оранжевый цвет

Достичь этого оттенка благодаря природным красителям совсем непросто и, возможно, яркий цвет не получится вообще.

Для красителя вам нужно смешать:

пачку паприки;

пачку куркумы;

3 морковки;

0,5 литра воды.

Зеленый

Для получения этого цвета вам понадобится очень крепкий отвар из замороженного шпината, свежей крапивы, петрушка и всей остальной зелени, что вам удастся найти. Окуните яйца в настой и оставьте так на ночь, и на утро получите болотный цвет.



Для окрашивания яиц подходят натуральные красители / Фото Pexels

Голубой

Для того, чтобы получить голубой цвет, вы можете использовать краснокочанную капусту. Ее нужно опустить в кастрюлю, залить водой и кипятить на огне в течение 45 минут. Дайте отвару остыть, а после этого добавьте к нему несколько ложек уксуса и положите яйца, что перед тем сварили, на 30 минут в отвар.

Синий

Для более насыщенного оттенка вам может понадобиться сок ягод – например, черники или голубики. Вы можете взять замороженный продукт и растереть их в пюре и добавить немного воды.

В растворе замочите яйца на три часа и получите чрезвычайно впечатляющий результат. Для темно-синего цвета вы можете использовать каркаде и гибискус.