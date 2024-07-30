Гель из алоэ может быть чрезвычайно полезным, а также он успокаивает и охлаждает раздраженную кожу. И, скорее всего, у вас дома растет алоэ, тогда вам будет очень просто приготовить этот гель.

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Как приготовить гель из алоэ

Сначала вам нужно отрезать 3 – 4 листа алоэ, выбирая самые толстые из тех, что есть на растении. Убедитесь сначала, что листья здоровые, и на них нет повреждений или плесени. Срежьте его близко к стеблю, ведь большинство питательных веществ можно найти именно в основе каждого листа.

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Помойте листья, а после этого подсушите его. Вам нужно дать желтому соку стечь с листьев, поместив лист вертикально в стакан. Сок алоэ нужно выбросить после того, как он стечет. Приготовьтесь, что это займет около часа вашего времени.

С помощью ложки или пальцев вы можете отделить внутренний гель от внешней оболочки листа алоэ. Внутренний гель – это именно та часть алоэ, которую вы и должны использовать.

Для того, чтобы сделать однородный гель из алоэ, вам нужно поместить его в блендер. Также вы можете добавить туда 1 столовую ложку перечной мяты и гидролата лаванды. После этого перемешайте все до однородности.



Приготовить гель из алоэ очень просто / Фото Pexels

Также вы можете использовать эфирные масла, и гель алоэ изготовлен на водной основе, поэтому вам понадобится добавить и соответствующий стабилизатор. Его следует будет использовать в соотношении 4:1.

Вещество процедите, чтобы удалить мякоть, и храните ее в стеклянной бутылке или заморозьте в формах для дальнейшего использования. Гель нужно хранить в холодильнике и полностью использовать за 1 – 2 недели.