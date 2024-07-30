Полотенца после стирки будут мягкими и пушистыми: что для этого надо сделать

После многочисленных стирок полотенца могут быть несколько жесткими и неприятными к телу. Но для того, чтобы они стали мягкими, надо знать несколько простых, но важных вещей.

Эксперты говорят, что полотенца надо стирать в теплой воде в обычном режиме. Не стоит стирать все полотенца вместе. Темные лучше стирать отдельно от белых. Кроме того, волокна полотенец могут отличаться, поэтому их следует стирать в соответствии с типом материала и отдельно от других вещей.

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Перед тем, как использовать новое полотенце – бросьте его в стирку. Это поможет открыть волокна, чтобы они лучше поглощали влагу. Если на полотенце заметили налет от смягчителя, стоит добавить в цикл полоскания стакан обычного уксуса.

В общем полотенцами не стоит долго пользоваться. Их советуют стирать после каждого пятого использования.

Стирка цветных полотенец

Для стирки цветных полотенец используйте прохладную или теплую воду. Это поможет сохранить цвет материала, поскольку горячая вода способна его вывести. Чтобы удалить сильные пятна, выбирайте мягкие средства, чтобы не сильно осветлить загрязненное место.

А вот для того, чтобы усилить цвет, уменьшите количество порошка во время стирки и добавьте к полосканию стакан уксуса.



Ценные советы по стирке полотенец / Фото Pexels

Стирка белых полотенец

Стирать полотенца стоит в горячей воде, чтобы сохранить их белоснежную чистоту. К стирке также добавьте отбеливатель, но без хлора. Если полотенца имеют пятна или неприятные запахи, то важно не перегружать барабан ими, поскольку это помешает им стать чистыми.

Выведение запаха и пятен с полотенец

Лучше всего выводить пятна с полотенец натуральным средством – уксусом. Он также может устранить от затхлого запаха. Сначала замочите полотенца в уксусе на 3 минуты, а потом забросьте в стирку. Уксус сделает полотенца свежими и мягкими после высыхания.