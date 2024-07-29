Уход за стиральной машиной – это то задание, которое многие откладывают, потому что не знают, с какой стороны к нему подступиться. Но все на самом деле очень просто – вам понадобится только соль и пищевая сода.

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Для чего нужно класть соль в стиральную машину

Соль в стиральную машину можно класть по нескольким причинам. И каждая из них помогает улучшить и качество стирки, и работу вашего устройства, поэтому стоит попробовать этот экономный и экологичный способ.

Вот какая польза от добавления соли в стиралку:

Предотвращение накипи . Оказывается, соль помогает смягчить воду в машинке, а это уменьшит образование накипи на нагревательных элементах устройства, а также на внутренних компонентах машины. Так вы продлите срок службы стиралки и улучшите ее эффективность.

. Оказывается, соль помогает смягчить воду в машинке, а это уменьшит образование накипи на нагревательных элементах устройства, а также на внутренних компонентах машины. Так вы продлите срок службы стиралки и улучшите ее эффективность. Очистка и дезинфекция . Соль обладает антисептическими свойствами, поэтому поможет вам устранить бактерии и неприятные запахи, которые со временем накапливаются в стиральной машине.

. Соль обладает антисептическими свойствами, поэтому поможет вам устранить бактерии и неприятные запахи, которые со временем накапливаются в стиральной машине. Удаление загрязнений . Соль также полезна для удаления остатка моющего средства или другой грязи, который может оставаться в барабане машинки, а также на ее стенках после стирки.

. Соль также полезна для удаления остатка моющего средства или другой грязи, который может оставаться в барабане машинки, а также на ее стенках после стирки. Улучшение качества стирки. Когда вода становится мягче, моющие средства могут растворяться лучше, а значит, действуют более эффективно. Так вы улучшите качество стирки и сделаете белье чище.

Еще одно неочевидное преимущество использования соли в стиральной машине – это экономичность, экологичность и чрезвычайная эффективность этого метода.



Стиральную машину нужно чистить / Фото Pexels

Как можно почистить стиральную машину солью

Если вы поняли, что самое время почистить изнутри стиральную машину, то для этого вполне можно использовать соль. И процедура на удивление проста. Все, что вам нужно сделать, это засыпать чайную ложку крупной соли прямо в барабан и выбрать программу стирки с высокой температурой. Так соль растворится и эффективно очистит вашу технику от загрязнений и накипи.

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Такую очистку нужно проводить раз в месяц – это поможет поддерживать чистоту и эффективность работы стиральной машины. А для того, чтобы очистка была еще глубже, вы можете чередовать использование соли и пищевой соды или уксуса.