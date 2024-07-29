Догляд за пральною машиною – це те завдання, яке чимало людей відкладають, бо не знають, з якого боку до нього підступитися. Та все насправді дуже просто – вам знадобиться тільки сіль та харчова сода.

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Для чого потрібно класти сіль у пральну машину

Сіль до пральної машини можна класти з кількох причин. Та кожна з них допомагає покращити і якість прання, і роботу вашого пристрою, тож варто спробувати цей економний та екологічний спосіб.

Ось яка користь від додавання солі до пралки:

Запобігання накипу . Виявляється, сіль допомагає пом'якшити воду у машинці, а це зменшить утворення накипу на нагрівальних елементах пристрою, а також на внутрішніх компонентах машини. Так ви продовжите термін служби пралки та покращите її ефективність.

. Виявляється, сіль допомагає пом'якшити воду у машинці, а це зменшить утворення накипу на нагрівальних елементах пристрою, а також на внутрішніх компонентах машини. Так ви продовжите термін служби пралки та покращите її ефективність. Очищення та дезінфекція . Сіль має антисептичні властивості, тож допоможе вам усунути бактерії та неприємні запахи, які з часом накопичуються у пральній машині.

. Сіль має антисептичні властивості, тож допоможе вам усунути бактерії та неприємні запахи, які з часом накопичуються у пральній машині. Видалення забруднень . Сіль також корисна для видалення залишку мийного засобу чи іншого бруду, який може залишатися у барабані машинки, а також на її стінках після прання.

. Сіль також корисна для видалення залишку мийного засобу чи іншого бруду, який може залишатися у барабані машинки, а також на її стінках після прання. Поліпшення якості прання. Коли вода стає м'якшою, мийні засоби можуть розчинятися краще, а значить, діють більш ефективно. Так ви покращите якість прання та зробите білизну чистішою.

Ще одна неочевидна перевага використання солі у пральній машині – це економічність, екологічність та надзвичайна ефективність цього методу.



Пральну машину потрібно чистити / Фото Pexels

Як можна почистити пральну машину сіллю

Якщо ви зрозуміли, що саме час почистити зсередини пральну машину, то для цього цілком можна використати сіль. І процедура на диво проста. Все, що вам потрібно зробити, це засипати чайну ложку крупної солі прямо в барабан та обрати програму прання з високою температурою. Так сіль розчиниться та ефективно очистить вашу техніку від забруднень та накипу.

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Таке очищення потрібно проводити раз на місяць – це допоможе підтримувати чистоту та ефективність роботи пральної машини. А для того, щоб очищення було ще глибшим, ви можете чергувати використання солі та харчової соди чи оцту.