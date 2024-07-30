Рушники після прання будуть м'якими та пухнастими: що для цього треба зробити

Після численного прання рушники можуть бути дещо жорсткими та неприємними до тіла. Та для того, щоб вони стали м’якими, треба знати кілька простих, але важливих речей.

Експерти кажуть, що рушники треба прати в теплій воді у звичайному режимі. Не варто прати всі рушники разом. Темні краще прати окремо від білих. Окрім того, волокна рушників можуть відрізнятися, тому їх варто прати відповідно до типу матеріалу та окремо від інших речей.

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Перед тим, як використовувати новий рушник – киньте його в прання. Це допоможе відкрити волокна, щоб вони краще поглинали вологу. Якщо на рушнику помітили наліт від пом’якшувача, варто додати в цикл полоскання склянку звичайного оцту.

Загалом рушниками не варто довго користуватися. Їх радять прати після кожного п’ятого використання.

Прання кольорових рушників

Для прання кольорових рушників використовуйте прохолодну чи теплу воду. Це допоможе зберегти колір матеріалу, оскільки гаряча вода здатна його вивести. Щоб видалити сильні плями, обирайте м’які засоби, щоб не сильно висвітлити забруднене місце.

А от для того, щоб підсилити колір, зменшіть кількість порошку під час прання та додайте до полоскання склянку оцту.



Цінні поради щодо прання рушників / Фото Pexels

Прання білих рушників

Прати рушники варто в гарячій воді, щоб зберегти їхню білосніжну чистоту. До прання також додайте відбілювач, але без хлору. Якщо рушники мають плями чи неприємні запахи, то важливо не перевантажувати барабан ними, оскільки це завадить їм стати чистими.

Виведення запаху та плям з рушників

Найкраще виводити плями з рушників натуральним засобом – оцтом. Він також може усунути від затхлого запаху. Спочатку замочіть рушники в оцті на 3 хвилини, а тоді закиньте в прання. Оцет зробить рушники свіжими та м’якими після висихання.