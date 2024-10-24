Как же создать в маленькой спальне уютную атмосферу, вместив в нее всю громоздкую мебель, такие я шкаф и кровать? На самом деле это может быть проще, чем вы думаете, пишет Real Simple.

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Избегайте темных цветов

Лучший подход к тому, чтобы визуально увеличить комнату – это правильно играть со светом, чтобы создать ощущение пространства и открытости. И начать нужно с применения светлых цветов: подумайте о мягких пастельных тонах или бледных нейтральных цветах. Они мгновенно создают ощущение воздушности и могут создать впечатление большего пространства.

Впрочем, это не значит, что вы не можете использовать темные тона. Их нужно только сузить до меньших акцентов – например, пледов или подушек.

Придерживайтесь последовательной палитры

Сплоченность цветов в комнате также имеет решающее значение для создания ощущения пространства. Старайтесь использовать монохроматические или тональные схемы, особенно в светлых оттенках.

В идеале в вашем интерьере должно быть два или три ведущих цвета.

Используйте вертикальное пространство

Использование стен – это отличный способ обмануть глаз. Например, высокие шторы и книжные полки могут создать впечатление высоких потолков и отвлекут внимание от небольшого пространства на полу.

Выбирайте правильную мебель

Существует один секрет – если ваша мебель имеет высокие ножки, они будут выглядеть визуально меньше и как будто занимать не так много пространства, а это очень важно для небольших комнат.

Они создают иллюзию свободного места на полу, и этим нужно сполна воспользоваться. Также идеальным вариантом станет настенная мебель – полки и тому подобное.



Мебель нужно выбирать внимательно / Фото Pexels

Выбирайте большие ковры

Возможно, у вас возникает соблазн купить маленький коврик для спальни, поборите его. Это может создать впечатление, что пол совсем маленький, а пространство станет разобщенным и беспокойным.

Распространенная ошибка заключается в том, что маленький ковер не делает ваше пространство больше, а наоборот его сужает.