Сезон молодого картофеля уже начался, поэтому многие сушат голову над вопросом: а что же делать с остатками старого клубня? Обычно в июле она уже пускает ростки и теряет вкус, поэтому есть ее точно не хочется.

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Как сделать удобрение из старого картофеля

Вам совсем необязательно прости выбрасывать клубень, который уже пророс. На самом деле он может быть чрезвычайно полезным и улучшить урожай многих культур на вашем огороде. Еще один большой плюс: приготовить удобрение из картофеля удивительно просто.

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Вот что вам нужно сделать:

приготовьте глубокую емкость для удобрения;

порежьте немытый и нечищеный картофель я на суп и забросьте его в миску или ведро;

залейте обычной водой в пропорции 1:1 и добавьте полезную микрофлору – можно использовать препараты с триходермой в составе, или дрожжи или сок квашеной капусты;

перемешайте смесь и накройте емкость пищевой пленкой;

оставьте на неделю.



Удобрение можно сделать очень легко / Фото Pexels

Когда удобрение уже настоится и будет готово, его можно использовать как эффективную калийную подкормку, или улучшитель роста. Перед тем, как поливать им растения, удобрение нужно развести в пропорции 1:10. Учтите то, что поливать растения концентрированным раствором нельзя.