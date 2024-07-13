Сезон молодого картофеля уже начался, поэтому многие сушат голову над вопросом: а что же делать с остатками старого клубня? Обычно в июле она уже пускает ростки и теряет вкус, поэтому есть ее точно не хочется.
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Как сделать удобрение из старого картофеля
Вам совсем необязательно прости выбрасывать клубень, который уже пророс. На самом деле он может быть чрезвычайно полезным и улучшить урожай многих культур на вашем огороде. Еще один большой плюс: приготовить удобрение из картофеля удивительно просто.
Вот что вам нужно сделать:
- приготовьте глубокую емкость для удобрения;
- порежьте немытый и нечищеный картофель я на суп и забросьте его в миску или ведро;
- залейте обычной водой в пропорции 1:1 и добавьте полезную микрофлору – можно использовать препараты с триходермой в составе, или дрожжи или сок квашеной капусты;
- перемешайте смесь и накройте емкость пищевой пленкой;
- оставьте на неделю.
Удобрение можно сделать очень легко / Фото Pexels
Когда удобрение уже настоится и будет готово, его можно использовать как эффективную калийную подкормку, или улучшитель роста. Перед тем, как поливать им растения, удобрение нужно развести в пропорции 1:10. Учтите то, что поливать растения концентрированным раствором нельзя.