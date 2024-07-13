Сезон молодої картоплі вже розпочався, тож чимало людей сушать голову над запитанням: а що ж робити із залишками старої бульби? Зазвичай в липні вона вже пускає ростки та втрачає смак, тож їсти її точно не хочеться.

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Як зробити добриво зі старої картоплі

Вам зовсім необов'язково прости викидати бульбу, яка вже проросла. Насправді вона може бути надзвичайно корисною та покращити урожай багатьох культур на вашому городі. Ще один великий плюс: приготувати добриво з картоплі на диво просто.

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Ось що вам потрібно зробити:

приготуйте глибоку місткість для добрива;

поріжте немиту та нечищену картоплю я на суп та закиньте її у миску чи відро;

залийте звичайною водою у пропорції 1:1 та додайте корисну мікрофлору – можна використати препарати з триходермою у складі, або ж дріжджі чи сік квашеної капусти;

перемішайте суміш та накрийте місткість харчовою плівкою;

залиште на тиждень.



Добриво можна зробити дуже легко / Фото Pexels

Коли добриво вже настоїться та буде готове, його можна використовувати як ефективне калійне підживлення, або ж поліпшувач зростання. Перед тим, як поливати ним рослини, добриво потрібно розвести у пропорції 1:10. Зважте на те, що поливати рослини концентрованим розчином не можна.