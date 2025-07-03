Секреты богатого урожая капусты: сделайте это для формирования тугих головок

Для того, чтобы вырастить большие головки капусты, стоит воспользоваться одним простым и эффективным методом. Хорошая капуста вырастает благодаря правильному уходу.

Капуста очень любит влагу, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Загородная усадьба Натальи". Регулярный полив является важным для ее роста и формирования головок. Необходимое питание растению обеспечат комплексные удобрения, богатые азотом, фосфор и калий. Азот улучшает рост зеленой массы, фосфор способствует развитию корневой системы, а калий отвечает за формирование головок.

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Капусту могут активно атаковать медведка, крестоцветные блошки или белянка капустная. Нужно против вредителей провести обработку специальными средствами, чтобы они не нанесли вреда урожаю.

Секреты, которые помогут получить большие головки

Обрезание нижних листьев – важный этап ухода для стимуляции образования головки. Если капуста начнет наращивать большие внешние лопухи, а головка остается маленькой, тогда время прибегать к обрезке.

Специалисты советуют сделать обрезку, потому что нижние большие листья затеняют почву, препятствуя испарению влаги и циркуляции воздуха. Сформированные лопухи забирают много питательных веществ, которые могли бы пойти на формирование головки.



Нижние листья капусты нуждаются в обрезке / Фото Pexels

Обрезку надо проводить тогда, когда заметно, что головка уже формируется. Обрезать нужно только большие внешние листья, оставив небольшой ствол. Удаляйте только то, что будет мешать развитию головки. Этот простой метод ухода повлияет на формирование качественного урожая.

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Эту методику можно применять и к цветной капусте. Поврежденные или увядшие листья также нужно утилизировать. Удалив их, растение сможет восстановить силы и направить энергию для формирования головки.