5 привычек, которые помогут снизить уровень стресса: практикуйте их уже сейчас

Кортизол – это важный гормон стресса, и если его уровень постоянно слишком высок, тогда это может быть опасно для вашего организма. Поэтому нужно научиться контролировать свой стресс.

Кортизол называется гормоном стресса из-за основной роли в биологической реакции на стресс. Впрочем, люди склонны думать о нем только негативно, ведь на самом деле он является основным игроком во многих функциях и системах организма.

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Высыпайтесь

Достаточный сон более важен для общего здоровья, чем вы можете представить. И он также влияет и на уровень кортизола. И, оказывается, большое количество взрослых людей не спят достаточно.

Нормальным количеством сна считается 7 – 9 часов в ночь. И если вы не будете получать его достаточно, это может повлиять и на реакцию на стресс, и на его количество и интенсивность.

Регулярно занимайтесь спортом

Вам может казаться, что физическая активность вообще не связана со стрессом, и регулярные упражнения являются мощным разрушителем волнения. Старайтесь ежедневно активно двигаться и заниматься спортом по крайней мере по 30 минут.

Это может быть и ходьба, и его, и даже танцы на кухне – вся эта активность будет для вас полезной.

Техники релаксации

Вы можете овладеть методами управления стрессом: например, упражнениями на глубокое дыхание или же прогрессивное расслабление мышц – это может серьезно снизить уровень кортизола.



Релаксация очень важна / Фото Pexels

Найдите хобби, которое приносит удовольствие

Конечно, контролировать все факторы в жизни всегда не удастся, и регулярные занятия приятными хобби, которые приносят радость и счастье, может быть очень полезно. Они приносят отвлечение от стресса здоровым способом и помогут контролировать ваши реакции.

Развивайте здоровые отношения

Сильные социальные связи являются решающими для устойчивости к стрессу. И если люди вокруг вас раздражают, заставляют кричать и нервничать, это весомый сигнал, что нужно изменить окружение, или установить здоровые границы для своего психического благополучия.