5 звичок, які допоможуть знизити рівень стресу: практикуйте їх вже зараз

Кортизол – це важливий гормон стресу, та якщо його рівень постійно надто високий, тоді це може бути небезпечно для вашого організму. Тож потрібно навчитися контролювати свій стрес.

Кортизол називається гормоном стресу через основну роль у біологічній реакції на стрес. Втім, люди схильні думати про нього тільки негативно, адже насправді він є основним гравцем у багатьох функціях і системах організму.

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Висипайтеся

Достатній сон більш важливий для загального здоров'я, ніж ви можете уявити. І він також впливає і на рівень кортизолу. Та, виявляється, велика кількість дорослих людей не сплять достатньо.

Нормальною кількістю сну вважається 7 – 9 годин на ніч. І якщо ви не будете отримувати його достатньо, це може вплинути та на реакцію на стрес, і на його кількість та інтенсивність.

Регулярно займайтеся спортом

Вам може здаватися, що фізична активність взагалі не пов'язана зі стресом, та регулярні вправи є потужним руйнівником хвилювання. Намагайтеся щодня активно рухатися та займатися спортом принаймні по 30 хвилин.

Це може бути й ходьба, і його, і навіть танці на кухні – вся ця активність буде для вас корисною.

Техніки релаксації

Ви можете опанувати методи управління стресом: наприклад, вправами на глибоке дихання або ж прогресивне розслаблення м'язів – це може серйозно знизити рівень кортизолу.



Релаксація дуже важлива / Фото Pexels

Знайдіть хобі, яке приносить задоволення

Звісно, контролювати усі фактори у житті завжди не вдасться, та регулярні заняття приємними хобі, які приносять радість та щастя, може бути дуже корисне. Вони приносять відволікання від стресу у здоровий спосіб та допоможуть контролювати ваші реакції.

Розвивайте здорові стосунки

Сильні соціальні зв'язки є вирішальними для стійкості до стресу. І якщо люди навколо вас дратують, змушують кричати та нервуватися, це вагомий сигнал, що потрібно змінити оточення, або ж встановити здорові межі для свого психічного благополуччя.