Простой способ снять кольцо с отекшего пальца: важные советы

Украшения каждый день носят тысячи людей, и самым популярным видом, несомненно, являются кольца. Впрочем, здесь можно столкнуться с проблемой - кольцо плохо снимается с отекшего пальца.

Опухание пальцев может произойти по совершенно разным причинам, и в теплое время года это может быть связано с жарой. Поэтому из какого бы металла не было сделано украшение, его может быть достаточно сложно снять.

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Почему так сложно снять кольцо с пальца

Чаще всего люди не могут легко снять кольцо с пальца из-за отеков пальцев. И эта проблема может возникнуть из-за большого количества жидкости, жару, пищу, что задержит воду в организме и тому подобное. Но для отечности пальцев могут быть и другие причины: различные заболевания или травмы.

Но обычно кольцо можно легко снять, когда проходит отечность. Впрочем, в некоторых случаях украшение нужно снять срочно, и поэтому нужно знать несколько простых трюков.

В домашних условиях вы можете использовать несколько различных вариантов. Но прежде всего вам нужно запомнить, что вы не должны делать резких или грубых движений, ведь это только повредит кожу или повлечет даже более сильный отек.

Иногда, когда кольцо не снимается, людям кажется, что ее придется разрезать, однако это уже крайний случай, и, скорее всего, вы сможете обойтись без этого.



Кольцо можно легко снять / Фото Pexels

Прежде всего, попробуйте поднять руки вверх. Это один из самых простых методов, что поможет вам решить проблему, ведь такое положение поможет снять отек конечностей. Также этот способ будет полезным, если кольцо не слишком сильно сжало ваш палец.

Для того, чтобы это подействовало, вам нужно постоять с руками вверх примерно 5 – 10 минут, а после этого снова попробовать снять украшение.

Также вы можете попробовать смазать палец сливочным маслом или растительным маслом. Также вы можете использовать какую-то жирную мазь или вазелин. После этого вы можете использовать аккуратные движения, чтобы прокрутить кольцо, как будто толкаете его, а не стягиваете.