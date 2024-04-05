Простий спосіб зняти каблучку з набряклого пальця: важливі поради

Прикраси кожного дня носять тисячі людей, і найпопулярнішим видом, безсумнівно, є каблучки. Втім, тут можна зіштовхнутися із проблемою – каблучка погано знімається із набряклого пальця.

Набрякання пальців може статися з абсолютно різних причин, і в теплу пору року це може бути пов'язане зі спекою. Тож з якого б металу не була зроблена прикраса, її може бути досить складно зняти.

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Чому так складно зняти каблучку з пальця

Найчастіше люди не можуть легко зняти кільце з пальця через набряки пальців. І ця проблема може виникнути через велику кількість рідини, спеку, їжу, що затримає воду в організмі тощо. Та для набряклості пальців можуть бути і інші причини: різні захворювання чи травми.

Та зазвичай каблучку можна легко зняти, коли проходить набряклість. Втім, у деяких випадках прикрасу потрібно зняти терміново, і через це потрібно знати кілька простих трюків.

В домашніх умовах ви можете використати кілька різних варіантів. Та перш за все вам потрібно запам'ятати, що ви не маєте робити різких чи грубих рухів, адже це тільки пошкодить шкіру чи спричинить навіть сильніший набряк.

Іноді, коли каблучка не знімається, людям здається, що її доведеться розрізати, проте це вже крайній випадок, і, скоріш за все, ви зможете обійтися без цього.



Каблучку можна легко зняти / Фото Pexels

Перш за все, спробуйте підняти руки догори. Це один із найпростіших методів, що допоможе вам розв'язати проблему, адже таке положення допоможе зняти набряк кінцівок. Також цей спосіб буде корисним, якщо каблучка не надто сильно стиснула ваш палець.

Для того, щоб це подіяло, вам потрібно постояти з руками догори приблизно 5 – 10 хвилин, а після цього знову спробувати зняти прикрасу.

Також ви можете спробувати змазати палець вершковим маслом або олією. Також ви можете використати якусь жирну мазь чи вазелін. Після цього ви можете використати акуратні рухи, щоб прокрутити каблучку, наче штовхаєте її, а не стягуєте.